牌照「多而複雜」 蠔店30萬改裝為達標

郭小姐5年前開店售賣生蠔及刺身，並向食環署取得「供不經烹煮而食用的蠔許可證」及「壽司及/或刺身許可證」，她有時會應客人要求即場開蠔供客人食用，直至3年前，店舖被揭發並非持牌食物製造廠或持牌食肆，不可在店內開蠔或配製食物，遭食環署人員警告，郭小姐遂按照申請牌照的條件，花費約30萬元重新裝修店舖，包括鮮風抽氣系統、加裝洗手盆、清拆僭建物等。

另外，相關牌照要求店舖至少有一名衛生經理及一名衛生督導員，郭小姐與員工自費報讀8小時的課程及考取資格。郭小姐說，店舖裝修及衛生符合基本發牌規定後，署方會先發出為期半年的暫准牌照，她最後用了9個月申請到食物製造廠牌照，以及獲准售賣生蠔及刺身的特別批簽。牌照每年續期一次，費用為3740元。

店主倡辦講座予開店者參考

郭小姐說，食安中心定期會派人到店舖買蠔檢驗，食環署亦會寄小冊子提供衛生資訊。她形容食環署的牌照多而複雜，她最初以為持有受限制食物售賣許可證便可為客人開蠔，險誤墮法網；又說申請食物製造廠牌照「非常高要求，同起間酒店一樣」，建議政府舉辦講座，透過實例予準備開店者參考。