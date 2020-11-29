餐廳供「廚師到會」涉違規 食環：會跟進 稱疫下需變通 鮨金：只做熟客

明報記者 黃詩雅

網店提供上門開蠔

法例禁住所配製食物

食環署回覆查詢時稱，根據香港法例第132X章《食物業規例》規定，任何人不得為經營食物業在住用處所內配製食物，違者最高可被罰款5萬元及監禁6個月，另加每日罰款900元。就本報提供的個案資料，署方會跟進調查，如有足夠證據會向經營者提出檢控。食環署發言人口頭補充稱開蠔亦屬配製食物。

醫生：廚師上門可交叉播毒

呼吸系統科專科醫生梁子超說，廚師游走於不同家庭提供服務，容易交叉傳播病毒，廚師在顧客住所長時間逗留，加上室內空氣不算流通，即使廚師戴口罩及手套，亦不能將播毒風險減至零。他又稱廚師到會一般為多人聚會而設，跨家庭聚會亦會擴大病毒傳播網絡，他認為立法規管執法會有困難，仍需依賴市民自發防疫，避免跨家庭聚會。

兩食肆認無到會牌

本報發現銅鑼灣有餐廳提供上門Omakase服務，記者先後以顧客身分向「鮨金和食料理」及「寿司桜」查詢，每位顧客最低收費分別為2000元及1480元。鮨金職員稱當日有壽司師傅、服務員及廚房工在場，職員會帶備碗碟，顧客需騰空冰箱空間，但食物質素未必及得上堂食。被問相關服務是否持牌，職員承認「正常係唔畀做到會」。寿司桜職員亦承認無到會牌照，但強調有食肆牌照及酒牌，職員補充，餐廳於8月至10月期間做了27單上門廚師生意，並提供菜式照片供參考。

本報其後向鮨金和食料理查詢，店長胡先生稱，餐廳負責人知悉經營廚師到會服務違反《食物業規例》，唯有只做熟客生意，餐廳以往只提供堂食，惟疫情下政府一度禁止晚市堂食，負責人只能「變通」，加入外賣平台及經營廚師到會，但由於成本高，生意額仍追不上疫情前，他嘆道「咁嘅環境做得幾多得幾多」。

寿司桜：食環稱食肆牌包廚師到會

寿司桜負責人張先生回覆本報時稱，日前致電食環署督導查詢，對方指食肆牌照包括了廚師到會服務，故毋須再申請其他牌照。他又說，廚師會在餐廳完成大部分煮食工序，但承認在顧客家中會稍作切割及翻熱食物。

除餐廳增設上門Omakase服務，一個名為「GOGO CHEF」的網上平台亦有提供相關服務，平台稱擁有各國料理廚師，菜式包括刺身、壽司等，記者以顧客身分查詢，每人收費1500元起，預訂時需拍攝家中餐桌的照片，當日亦需騰空冰箱空間放置刺身等食材，廚師會帶備廚具餐具，用餐前一小時到達顧客家中，並會在顧客家中清洗碗碟。

GOGO CHEF職員吳先生回覆查詢稱，平台是顧客及廚師的中間人，顧客直接向廚師付款，平台無收佣金或報酬。廚師負責購買及處理食材，如顧客進食後不適，平台不會負責。

另一間名為「Buy N Eat」的網店在社交專頁列明店舖持有食環署簽發的「受限制食物售賣許可證」，顧客購買價值499元的蠔餐即可獲免費送貨及上門開蠔服務。本報數次致電Buy N Eat查詢，至截稿前未獲回應。