郵局派樣本瓶 市民誤會「入水」放回

一家五六口 批限取一個不合理

荔景郵政局入口處昨擺放30個樣本收集包，旁邊有告示提醒市民限取一個，但沒職員看守。市民劉太昨取了兩個樣本瓶，並稱較早時已取過樣本瓶，惟孫兒的學校有人確診，全校須檢測，其女兒到不同郵局都撲空，故她來取瓶。她表示十分不滿每人限取一樽，「行唔到啲細路仔……啲老嘢（長者）喺屋企咁唔使攞畀佢呀？佢唔使驗呀？」

住美孚的吳太家有五六人，不想幼女及年邁父母外出，故一次過拿了約7個樣本瓶，也認為限取一瓶不合理。郵局設告示交代還瓶地點，但她指收集包中無說明交瓶地方，批評指引不清晰。另有人取樣本瓶後又折返，稱樣本瓶「入水」，所以把樽放回郵局。

專家：瓶內「運輸液」助保存樣本

食衛局昨回覆稱，因應政府分配的數量和每間郵局的規模，各郵局每日派樣本包數量會不同，市民可前往其他派發地點，如醫管局轄下普通科診所。

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，樣本瓶內有「運輸液」 （ transport media）或穩定液 （stabilizing fluid）， 視乎其組成，一般可令樣本保存一至兩日。他說室溫下細菌會繁殖生長，擺放一段時間後的細菌比例或與原本有所不同，故需運輸液保持樣本質素。

李偉振又提醒市民取走樣本瓶後不要放回，一經取走難以保證樣本瓶完好，而樣本質素會影響檢測質素。

另外，政府在九龍及新界增設5間社區檢測中心，其中位於荔景社區會堂的檢測中心昨率先投入服務。從事建築業的張先生稱其工作地點有疑似確診，公司要求職員持陰性報告才可上班，他又認為昨檢測十分順利，只花約十多分鐘。

（疫情第四波）