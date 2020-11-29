強驗令首日 私醫稱安排急「矇查查」

早上仍未收到樣本瓶

鄭志文：昨罕有沒傷風感冒病人

鄭志文表示，早兩三周因另一種病毒感染，不少病人都有發燒等，但昨早罕見地沒有傷風感冒病徵的病人，但未能判斷情况是否與強制檢測令有關。他說至午飯時間才收到25個樣本瓶，如上午真有疑染疫者，他們不應到社區檢測中心，「就要焗住到私家檢測，要花千幾元，（安排）比較差」。他昨午向數名病人發指示要強制檢測，主要涉上呼吸道感染，其中兩人發燒。

查詢獲覆「沒資料就不要開始」

醫學會：以為周一才刊憲

鄭認為政府在相關安排較遲，「昨日（前日）醫學會回答了幾百個會員查詢，（強制檢測令細節）網站都未整好，撳到5點都『to be available』。會長call（政府）有關人士問，當時有關人士說沒有（資料）就不要開始住囉！我們以為昨日（前日）不刊憲，星期一才刊憲，怎料又有（刊憲）。」

楊超發則稱前日傍晚6、7時收到50個樣本瓶，昨發出1個強制檢測令，「不算特別多或特別少」，另有一個有病徵者已檢驗、一個好轉中，故沒要求他們強制檢測。

楊認為政府安排很急，執行細則不清楚，「例如7日後沒有（檢測）報告是立刻罰錢？什麼情况才會罰更多？病人一直不檢測會怎樣？我真的不知道，有些東西解釋不到給病人」。

（疫情第四波）