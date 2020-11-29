養和六成員工已驗全陰性 私院憂播毒停霧化治療

77歲死後確診者列歌舞群組

養和醫院77歲肺癌病人死後確診。養和醫院稱已為3200名員工中的逾2000人完成抗原測試，全部陰性。有消息指死者女兒曾到歌舞群組相關的菲力偉健美中心，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨無正面回應，只稱死者家人昨初步陽性並有接觸史。中心昨晚更新的資料顯示，死者屬歌舞群組。

離世的病人接受過多名親友探訪並用霧化藥，疑成病毒滲入醫院並傳開的途徑。香港私家醫院聯會主席何兆煒向本報表示，自2003年SARS後業界對使用霧化藥有警惕，但在某些情况下的確對病人有幫助，每間私家醫院都有各自政策，以他所屬聖保祿醫院為例，若病人必須用霧化藥，一定要入負壓房，且醫護須穿包括N95的保護衣物。

何兆煒續稱，疫情下很多病人怕入公院禁探病，而入私院，各醫院會檢討探訪時間、人數限制，及是否要求某些訪客驗病毒，具體會因應風險評估等。

兩港安研收緊探訪 或要求先檢測

繼養和要求訪客每3天做測試，香港和荃灣港安醫院亦回覆稱積極研究收緊探訪安排，包括為每名病人設探訪名單並設上限人數，名單上訪客須預先登記，接受檢測。

寶血醫院行政經理黃顯齊稱，該院病人入院前要檢測，平均住2至3日；探訪限半小時、每次兩人，加上目前醫院病牀佔用率不高，維持有限度探訪未造成大風險，暫未計劃暫停探訪或為訪客引入測試。

港怡和明德醫院均表示過去多個月已停霧化程序，明德又稱已實施每名病人限一名登記親友探訪。

（疫情第四波）