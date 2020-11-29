仁濟漏看衛生署傳真 確診者誤送普通病房

入院兩次檢測陰性

醫局：或因是下呼吸道感染

一名接受檢疫的64歲女病人，11月24日在檢疫中心留了深喉樣本，同日因發燒和肺炎送到仁濟醫院，醫院為她做鼻咽和咽喉拭子檢測呈陰性，謹慎起見安排入隔離病房。病人徵狀持續，25日再為她驗鼻咽和咽喉拭子，同樣陰性，安排她入內科普通房獨立房。

病房員工於26日發現衛生防護中心已於25日下午1時發傳真，顯示病人確診編號和隔離令，再安排病人重新入隔離病房，再驗深喉唾液，結果陽性。

醫管局總行政經理庾慧玲說，事件中無病人或醫護須檢疫，形容看漏傳真是「中間遺忘了，遲了發現……當時正安排轉病房，匆忙中未適時處理傳真」。對於驗兩次鼻咽和咽喉拭子均陰性，庾慧玲指不是十分常見，可能與病人主要是下呼吸道感染有關，根據文獻，兩種取樣可靠度相若，醫護會憑專業判斷，如有懷疑會用其他方法取樣。

住單人房 許樹昌料爆發風險低

促醫局衛署電子化互通報告

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，醫院有文員負責收傳真，經護士將報告放入牌板，事件中無人留意傳真屬錯漏，如早點知病人陽性就會早點入負壓房，醫護需小心留意傳真；但病人今次在單人房，傳給其他病人或引起爆發風險低。他指目前醫管局和衛生署電腦系統不互通，應考慮電子化互通報告。

港大微生物學系講座教授袁國勇指出，如病人是下呼吸道感染，鼻咽和咽喉拭子檢測結果可能是陰性，這類個案用深喉唾液樣本更準確。

瑪嘉烈醫院一名女護士確診，其接觸者屬歌舞群組，她曾接觸的7名已出院病人中，一人已檢測，正等結果，另68名員工的檢測全部陰性。

（疫情第四波）