不明個案一周百宗 專家促收緊措施 昨84確診 中環三星餐廳廚師侍應染疫

本港昨增27宗源頭不明個案，是8月14日之後最多，當中包括一名在歷山大廈米芝蓮三星餐廳「8 ½ Otto e Mezzo BOMBANA」工作的24歲男廚師（第6072宗），他在11月23日有輕微咳嗽，翌日最後一日上班；餐廳一名侍應初步確診，餐廳暫時停業，所有員工要檢疫。

8 ½ Otto e Mezzo暫停營業

至於歌舞群組，自11月19日確診首宗75歲女商人個案後，持續10日仍繼續蔓延，昨增48宗個案，包括一名54歲嘉諾撒書院女教師（第6115宗），學校要停課14日，學生要檢測。確診教師的家人是德貞女子中學的教師，最後一天上班是11月27日，同日檢測呈陰性，但要做第二次檢測，學校要繼續停課多兩日。

黃大仙舞蹈導師初確

城市當代：不涉歌舞群組

此外，「城市當代舞蹈團」在網站公布，其位於黃大仙沙田坳道的「CCDC舞蹈中心」一名導師前日初步確診，舞蹈中心昨起關閉3日。翻查資料，舞蹈中心與日前爆疫的BandStage Live Music僅相隔數分鐘路程。

城市當代舞蹈團行政總監黃國威回覆本報查詢稱，初步確診的兼職導師有定期每周做病毒檢測，上一次11月16日結果陰性，導師每周來中心一次上課，最後一次為11月19日，當日教授21名學生，兩日後知悉家人確診要接受檢疫，檢疫期間驗出陽性。他說，會安排全部約30名員工接受病毒測試，並通知有關21名學員檢測，暫無人有病徵。據黃所知該導師不涉歌舞群組。

擔心源頭不明個案高企

張竹君：他們去過不少地方

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，對源頭不明個案數字高企感到擔心：「有相關個案都很多，但不代表找到相關就不用理會，因為他們都去過不少地方，有些去過其他設施教唱歌和跳舞……無相關的個案可能在其他地方感染了，中間或有些無病徵者未找到，所以找不到關聯。」

許樹昌促停課居家工作

倡高危區抵港者留第3次樣本

對於歷山大廈食肆的廚師和侍應確診，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，如廚師和侍應戴好口罩，傳染食客的風險未必高，但如侍應手部衛生欠佳，也有可能污染了食物傳給食客，建議食客做檢測。

許樹昌說，新冠病毒隨尼泊爾抵港者滲入香港，經「China Secret」群組散開，再透過歌舞群組進一步擴散得「很厲害」，出現廣泛爆發，目前疫情反映現時的社區距離措施不足以遏止第四波，促港府盡快收緊措施，包括盡量居家工作和停課，盡量減少社區和交通工具的人流，並關閉卡拉OK和暫停演唱會等非必要活動，以助盡快減低疫情。

他提醒，本港過去幾波疫情均由輸入個案引起，需更小心堵截輸入個案，建議高危地區抵港者，完成14日酒店檢疫後，在第19日應留第3次樣本，進一步減少走漏潛伏期長的個案。

明報記者

（疫情第四波）

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