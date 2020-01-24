【Emily】運署話危險 唔批「BE WATER」車牌

有人話可令駕駛者「隨意」駕駛

運輸署回應話，署方會先查核自訂車牌號碼係唔係符合基本組合規定，收到按金後，會諮詢相關決策局同部門意見，然後提交審核委員會討論，最後提交運輸署長考慮係唔係接納有關申請。

據了解，部分字眼如「STOP」、「FAST」、「TURNRIGHT」、「TURNLEFT」等一向被禁申請自訂車牌，有人認為「BE WATER」令駕駛者認為可「隨意」駕駛，影響道路安全，遂拒絕有關申請。

李先生同Emily講，嚿年9月向運輸署申請自訂車牌「BE WATER」，本身諗住自用，不過覺得拎出嚟拍賣應該都有人有興趣買，「咁其他人拍賣買到咪其他人用囉」。

噚日李先生收到運輸署覆函話唔批，仲話庫務局會退番5000元按金。李先生話「預咗會唔批」，認為有關決定「搞笑」，「好明顯係政治審查」。佢將有關覆函擺咗上facebook，有網民建議佢試吓申請「BE H2O」、將兩隻字調轉申請「RETAW EB」，或者試吓德文嘅「BE WATER」。