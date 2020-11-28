【Emily】被制裁榮幸 林太無晒戶口現金出糧

與徐英偉齊鬧區議員侮辱公務員

林太又接受有線新聞訪問，批評新一屆區議會「吵吵鬧鬧」，又唔滿意區議員侮辱佢嘅同事，特別係警務人員，認為區議會偏離咗《基本法》對地區組織嘅功能。佢又話《港區國安法》第6條提到就任公職要宣誓擁護基本法，效忠特區，政府正研究邊啲人要受約制，話如果基本政治問題都處理唔好，談普選便「好難穩妥」，會「出事」。

民政局長徐英偉噚日出席施政報告記者會，都向區議員開火：「（新一屆區議會）過去開咗唔少會，但進度、撥款比2019年相差好大。」佢引述今年頭10個月數字，話區議會批咗2000幾個撥款項目，比2019年少咗2800幾個，又批評區議員，「經常唔禮貌對待我哋嘅公務員，唔係好理想」。