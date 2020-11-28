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2020年11月28日星期六
港聞二
12港人案交檢察院 家屬無收通知 質疑官派律師作用 內地律師：審查起訴最長6個半月
家屬律師：廖子文案發未成年 自委律師不符法規
國泰永久取消年終談判 工會：剝奪集體談判權 高層稱談判帶對抗性 國泰：嶄新方式聽意見
回歸後廢例 李卓人：擁集體談判權工會不多
《公教報》專欄 刪批警內容
覆核男囚須短髮 終院裁直接歧視 懲教未充分解釋與紀律關聯 梁國雄稱小勝：感慨萬千
稱勝訴應該 長毛：最大不公是無普選
判辭列4考慮元素 唯一爭議男囚待遇較差否
消息：內地投票不以明年9月作死線 曾國衞稱需研流程法例 未成熟不貿然推
未答再撥款海園否 邱騰華稱明年有重生方案
明日大嶼不填海砂 填建築廢料機製砂
建制財會齊質詢 前期撥款沒即日通過
楊潤雄：無得逼赴內地 扣分否學校定 教協批納課程變相施壓強制參加
教局稱培訓通識教師轉型 教協：棄強項教弱項？
撤強積金對冲延明年底交立會 羅致光料後年中審完
別立會不眷戀 「不捨的都是人……」
嶺大教授魏向東 任考評局秘書長
被指擬押「天比高」借2.5億 周星馳：唔記得 稱所有投資物業「最後決定係自己主意」
往現場兩遇車阻路 救護員稱多花一兩分鐘沒延誤
白車上未能錄血壓疑內出血 脈搏每分鐘20下
悼念會「私了」投訴噪音街坊 男女囚3年8月
闖被封港鐵站毁14幕門 兩青年認入屋犯法罪
1噸石頭多塊挖空 偷運2600萬元冰毒
汀九橋捱撞 鐵騎士小腿飛脫
不堪分手斬女友多刀 同居男友被捕
尊子漫畫
【Emily】被制裁榮幸 林太無晒戶口現金出糧
【Emily】運署話危險 唔批「BE WATER」車牌
【Emily】娥姐問認唔認得佢 星爺：化灰都認得
【Emily】聽施政報告瞓着 曾國衞：食咗藥
【Emily】Na Can最後一天 鄧經理做大組長 帶校友Dem beat
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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12港人案交檢察院 家屬無收通知 質疑官派律師作用 內地律師：審查起訴最長6個半月
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