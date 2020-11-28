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1噸石頭多塊挖空 偷運2600萬元冰毒

【明報專訊】警方西九龍總區特別職務隊周三（25日）突擊搜查上水古洞一間鐵皮屋，搗破一個毒品工場兼倉庫，拘捕一名持「行街紙」、有黑幫背景的巴基斯坦裔男子，案件今日提堂。探員在屋內檢獲一批石頭，部分鑿開後發現內藏冰毒，行動共檢獲約43公斤冰毒，市值近2600萬元。

鑿石巴漢被捕 有和勝和背景

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，西九龍總區情報組早前連同特別職務隊調查一個專門以罕見方式運毒的跨國販毒集團，於周三傍晚6時許突擊搜查上水古洞一間鐵皮屋，於屋內搜出約1噸重石頭及42.7公斤冰毒，市值約2580萬元，當場拘捕一名32歲持「行街紙」的巴基斯坦裔男子。被捕男子被暫控一項販毒罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。據了解，涉案男子有黑幫和勝和背景。

藏毒後化學方式封好 巴國空運來港

鍾雅倫稱，目測該批石頭為金青石，類似水晶，有待化驗確認。警方相信販毒集團早前切開及掏空該批石頭，把冰毒收藏在內，以化學方式把石頭封好，數日前再經巴基斯坦白沙瓦機場空運石頭來港，在鐵皮屋內鑿開石頭取出毒品。涉事工場運作兩個多月，相信有關毒品並未流出市面。現場檢獲的石頭中，有49塊為中空，相信被捕人負責以鐵槌等工具打碎石頭取出毒品。

涉事製毒工場事後留下警方破門及推開假天花搜查的痕迹，屋內設有牀鋪、沙發、電視、雪櫃等家庭電器，相信有毒販會在該處留宿。

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