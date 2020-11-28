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闖被封港鐵站毁14幕門 兩青年認入屋犯法罪

【明報專訊】兩名青年去年10月進入已關閉的將軍澳港鐵站，打碎14道月台玻璃幕門，昨日在區域法院承認入屋犯法罪。控方指港鐵事後花費261萬元維修，要求法庭下達賠償令。法官練錦鴻稱本案非一般入屋犯法案，形容兩人行為類似暴動，量刑應以暴動案作參考，押後至下月11日判刑，其間索取背景報告及精神科報告，兩人須還押。

任職侍應的盧智聰（21歲）及無業的林俊（24歲）原被控刑事損壞罪，其後被改控入屋犯法罪，指兩人於去年10月8日非法侵入港鐵將軍澳站意圖非法損壞該建築物及站內物品。

官：行為類似暴動 參考暴動案量刑

首被告求情稱已明白破壞行為與訴求無關，願賠償兩萬元給港鐵。次被告求情稱他患躁鬱症，當日因看到警暴而情緒激動，想阻止港鐵運送警員執勤才衝動犯案。法官稱本案並非一般入屋犯法案，「除非不問世事，否則冇人唔知舊年發生的暴力社會運動」，形容兩人行為類似暴動，量刑起點應高於一般入屋犯法案的兩年半監禁。

控方案情指出，去年10月港府宣布《禁蒙面法》實施後，多個港鐵站遭破壞，其中將軍澳站因被嚴重破壞而於同月5日至11日關閉。案發前大批示威者在將軍澳站外聚集，閉路電視拍攝到兩被告先後進入車站並前往月台。次被告以鐵筆打碎玻璃幕門，並把鐵梯扔到路軌；首被告則把鐵梯及鐵槌扔進路軌。控方稱兩人共打碎14道月台玻璃幕門，另4道門有刮痕，維修費261萬元。

【案件編號：DCCC238/20】

（反修例風暴）

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