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悼念會「私了」投訴噪音街坊 男女囚3年8月

【明報專訊】22歲科大生周梓樂去年11月在將軍澳停車場墮下逝世，同區富康花園其後有悼念集會，有住客投訴集會聲量過大，報警後落樓與悼念者理論，惟遭「私了」。兩名施襲者早前在區域法院承認各一項有意圖而傷人及暴動罪，昨同被判監3年8個月。法官胡雅文表示，案發時多人腳踢事主，亦有人撐傘欲隱藏身分，直至警方到場才平息，認為當時所有施襲者已不能控制情緒，斥他們失去人性和理智。

事主仍發噩夢 官指兩被告鼓吹暴力

兩名被告為報稱無業女子黃鑫才（29歲）及的士司機陳明貴（58歲），兩人承認去年11月9日在將軍澳富康花園1座外與不知名者意圖使X受嚴重傷害而非法及惡意傷害X，以及同日同地與其他身分不詳的人參與暴動，其中女被告患精神分裂。

法官胡雅文判刑表示，案中事主只是到樓下投訴聲量過大，卻無辜被襲擊，事後更不時發噩夢，夢見被打，顯示案件對他心理健康有負面影響。胡官指出，案發時正值大量暴力事件發生，兩被告參與其中已屬支持和鼓吹暴力，或令更多人仿效。

胡官續說，雖然次被告犯案時沒戴口罩，兩名被告亦沒使用武器，但案件不能個別衡量兩人案情，須以整體情况考慮判刑，因案情嚴重，須判以阻嚇刑罰。

案情指出，案發日凌晨，大批示威者集結富康花園外，悼念逝世科大生周梓樂，其間大叫「香港人加油」及「黑警」等。事主X是富康花園居民，當晚被吵醒，報警後落樓向示威者反映不滿，及說自己明天要上班。

X其後被超過20名示威者包圍，包括兩被告，有人趁機推倒X及圍毆他。X多處受傷，需縫13針及住院3天。

【案件編號：DCCC125/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 有意圖而傷人罪 富康花園 悼念晚會 科大學生墮樓 反修例運動

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