港聞

港聞二

往現場兩遇車阻路 救護員稱多花一兩分鐘沒延誤

【明報專訊】科大生周梓樂死因研訊昨續，去年11月4日凌晨將周梓樂由肇事停車場送往伊利沙伯醫院的救護員出庭作供，稱當晚凌晨1時11分接報，1時30分到達傷者位置，共花19分鐘；去程時兩遇車輛阻路，但不認為該些阻塞延誤救援。

救護隊目鄭冠明表示，事發日凌晨1時11分身處寶寧路時，收到控制中心一項服務要求前往尚德停車場A。救護車沿寶順路入唐明街時，鄭看到前方有巴士及私家車「停喺到唔郁」，他指示救護車司機轉入尚德邨小路；當時沒看見特別的人和事。根據早前庭上證供，當晚零時40分起，唐明街、唐俊街有示威者及警方對峙，警方約1時向廣明苑推進，曾多次發射催淚彈等。

違泊車阻閘口 救護員抬擔架跑至停車場

庭上播出當晚救護員與控制中心的通訊錄音，1時15分，鄭冠明曾問控制中心職員「係咪POE（public order event，公眾活動）嚟？」職員回應：「未知係唔係POE，高處跌落嚟，傷者識得郁但唔清醒。」及後鄭向中心職員取得在停車場的消防員電話，稱曾致電對方詢問傷者正確位置及情况等。

1時20分，救護車到廣盈閣一閘口外，遇違泊車「塞住晒」。他和車上兩名救護員下車，持擔架牀跑約100米到尚德停車場A。除了有車阻路路段，他表示去程時行車暢通。死因裁判官高偉雄問因阻路多花了多少時間到達傷者位置，鄭稱只多花1至2分鐘，不認為有延誤救援。

花19分鐘到場 送院不覺受阻未見警車

1時30分，鄭冠明到達傷者位置後為傷者檢查，估計傷者脊椎及盆骨或有創傷（見另稿），為他加上頭部固定器及脊椎板，1時41分開車前往伊利沙伯醫院。救護車1時59分到達醫院。鄭表示行車期間感覺不到救護車要左閃右避或被阻礙，途中沒見到警車。

負責駕駛救護車A344的救護員陳智楓亦有出庭。他表示送傷者到醫院時，原定在唐明街順行車線往寶康路，由於仍有車輛阻路，只能在唐明街逆線駛至寶順路。他在庭上查閱地圖後，認為逆線路線或比原定路線短。裁判官問到，當日救護車整個路程，是否比原本計劃慢了5分鐘？陳同意。裁判官遂表示「公允地講，救護車會遇上塞車」，堵塞5分鐘不算是太嚴重，「因為今次（救護車）有路兜到，又係條暢通無阻嘅路」，陳亦同意。案件未完，下周再續。

【案件編號：CCDI 932/19】

（死因研訊第10天）

（反修例風暴）

相關字詞﹕救護員 救護車 尚德停車場 周梓樂 科大學生墮樓 反修例運動

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