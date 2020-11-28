被指擬押「天比高」借2.5億 周星馳：唔記得 稱所有投資物業「最後決定係自己主意」

代表于文鳳一方的資深大律師袁國強庭上披露，根據于文鳳與銀行職員的電郵，周星馳2011年曾打算以55萬出租「天比高」12號屋，後來更考慮抵押，以換2.5億元貸款。電郵中，銀行職員稱周星馳的收入未足夠通過壓力測試，于文鳳則稱周星馳當年3月會開拍新戲，擔任新戲導演可賺2000萬；周星馳對上述均回應「唔記得」。于文鳳一方稱，周於2011年前根本沒打算將「天比高」12號屋用作自住，周星馳不同意，但表示現在並非住在該處，因12號屋「又啱啱先裝修完」。

于文鳳電郵稱周任導演可賺2000萬

至於大埔比華利山物業，于文鳳一方稱周星馳透過「星級投資者計劃」率先買入物業；周稱記憶模糊，但否認是于文鳳建議他投資，稱是投資界蔡朝旭建議他，更稱凡有新物業，「蔡生都係首先同我講」。周星馳又解釋，「因為其實所有物業投資決定呢，最後都係我自己主意嚟，當然有好多人推薦嘅，但最後投資唔係因為佢哋推薦，係我自己嘅感覺」。

被問于是否推薦投資才獲分成「禮物」

「獎勵女友 唔會講到咁」

代表周星馳的資深大律師文本立覆問提及，周星馳口中的投資分成「禮物」，是否僅局限于文鳳推薦的投資。周說：「既然呢個係獎勵女朋友嘅，我唔會講到咁，即係冇所謂你幫唔幫我呀，我唔記得有講過。」

此外，對於菱電集團創辦人胡法光之子胡亮明早前供稱，曾建議周星馳向于文鳳付「分手費」，周承認確有此事，但重申「𠵱個承諾完全因為佢係我女朋友」。周星馳完成作供，昨在助手護送下低調離開法庭，避開正門大批傳媒鏡頭，在法院另一出口離開。

預計周星馳助手Brenda Chueng及胞姊周文姬將於下周一出庭作供。

【案件編號：HCA1584/12、1243/17】