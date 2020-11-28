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嶺大教授魏向東 任考評局秘書長

【明報專訊】經歷文憑試（DSE）取消試題風波的考評局秘書長蘇國生明年3月約滿不續任，考評局昨公布由具內地背景的嶺南大學經濟系教授魏向東（圖）接任，他明年3月1日上任。根據局方簡介，魏於中山大學取得學士學位，曾任職英國及內地的大學，1995年起在嶺大任職。教育界葉建源對任命感意外，稱考評局秘書長需熟悉本港教育制度，而魏的內地背景難免令人質疑其對本港情况有多了解。今年DSE發生歷史科試題風波，之後考評局宣布招聘新秘書長，接替明年3月約滿的蘇國生。蘇曾稱去留屬個人考慮，否認與政治壓力有關。

來港25年 葉建源質疑內地背景

考評局昨公布，早前成立的秘書長招聘委員會經本地及海外公開招聘和嚴格遴選後，決定聘任魏向東為新任秘書長。考評局主席容永祺表示，招聘委員會認為魏在本港高等教育界服務多年，亦曾於英國任教，具豐富教育經驗，對推廣教育和評核有承擔，亦對運用科技優化考評的運作與管理深具遠見，是出任秘書長的理想人選。

根據考評局簡介，魏向東1995年起受聘於嶺大，現為該校經濟系教授，曾任嶺大社會科學院院長，以及嶺大持續進修學院監督兼校董會副主席，過去亦曾於英國及內地的大學任職。翻查報道，魏今年5月接受報章訪問稱，在現時經濟困境，搞政治不應犧牲經濟，「經濟已經唔掂，仲要『攬炒』就好唔掂」。魏今年亦曾發表有關大灣區經濟研究，稱港資製造業的經濟貢獻受低估及忽略。

葉建源表示，過去幾任考評局秘書長除有學者背景，亦有行政經驗，了解本港教育及大學收生制度，惟參考魏向東的履歷，認為他未必如以往人選般適合擔任秘書長一職。葉建源希望魏堅守考評局公平、保密原則，保護考評機制獨立。

相關字詞﹕秘書長 魏向東 蘇國生 考評局

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