嶺大教授魏向東 任考評局秘書長

來港25年 葉建源質疑內地背景

考評局昨公布，早前成立的秘書長招聘委員會經本地及海外公開招聘和嚴格遴選後，決定聘任魏向東為新任秘書長。考評局主席容永祺表示，招聘委員會認為魏在本港高等教育界服務多年，亦曾於英國任教，具豐富教育經驗，對推廣教育和評核有承擔，亦對運用科技優化考評的運作與管理深具遠見，是出任秘書長的理想人選。

根據考評局簡介，魏向東1995年起受聘於嶺大，現為該校經濟系教授，曾任嶺大社會科學院院長，以及嶺大持續進修學院監督兼校董會副主席，過去亦曾於英國及內地的大學任職。翻查報道，魏今年5月接受報章訪問稱，在現時經濟困境，搞政治不應犧牲經濟，「經濟已經唔掂，仲要『攬炒』就好唔掂」。魏今年亦曾發表有關大灣區經濟研究，稱港資製造業的經濟貢獻受低估及忽略。

葉建源表示，過去幾任考評局秘書長除有學者背景，亦有行政經驗，了解本港教育及大學收生制度，惟參考魏向東的履歷，認為他未必如以往人選般適合擔任秘書長一職。葉建源希望魏堅守考評局公平、保密原則，保護考評機制獨立。