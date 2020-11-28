港聞

港聞二

別立會不眷戀 「不捨的都是人……」

【明報專訊】立法會縱如常舉行會議，這幢位於金鐘海旁的大樓，短期內再難看見民主派身影。經歷DQ（取消資格）、總辭，民主派議員近日陸續收拾細軟、告別議會。部分人需於昨日交還辦公室，各人議辦清空，苦惱如何安置職員。被DQ的公民黨楊岳橋，分享一首張國榮歌曲《風再起時》，留下一句「感謝一切，有緣再會」；另一被DQ的會計界梁繼昌，亦上載自己在辦公室工作的照片，「沒有什麼捨不得的」，唯獨懷念過往良好的議會制度，以及往日幫助他的職員。

許智峯孭多案 嘆家人受壓

昨為民主黨許智峯辭職後最後一次回到立法會。執拾了10多日，辦公室仍滿是開會文件、報章雜誌。對於立法會，他說沒什麼捨不得，「都是死物。立法會是戰場、沙場，（收拾細軟）像清理子彈殼……不捨的都是人」。4年議會生涯，許智峯對這幢大樓沒多少歸屬感，自覺最像代議士的時刻從非議會發言，「我的回憶不在這間房，在街頭，那是最令我深刻的回憶」。

許智峯目前背負最少9項控罪，連續3個月均遭警察上門拘捕，慨嘆家人所受壓力不足為外人道。辭職後多了時間陪家人，他憶述一次與太太看電影，熒幕傳來門鐘聲，驚醒睡着了的太太。經歷了4年驚心動魄議會生涯，他說仍不排除再度參選，雖然所有民主派亦可能遭DQ，但若策略上對民主運動有好處，選舉亦是選項。

胡志偉：抗爭要有新想像

多名民主派議員昨拍攝合照，高呼「香港加油，抗爭到底；香港人，煲底見」口號。民主黨主席胡志偉表示，他們的離開，反映政府肆意踐踏議會監察政府工作；至於明年會否再參選，胡志偉稱議會制度有很多「框框條條」，可否參選、以至當選後任期有多長，仍是未能預計，民主派需就未來民主抗爭道路有新想像，「選舉是抗爭平台的部分，要令民主派抗爭過程，進入新台階」。

香港本土毛孟靜把車泊在路邊拍攝落日，慨嘆那是「立法會回家的最後一程（last trip home from legislature）」。對不少民主派議員而言，相信亦是如此。

明報記者

相關字詞﹕梁繼昌 毛孟靜 許智峯 公民黨 楊岳橋 民主黨 立法會

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