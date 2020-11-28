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撤強積金對冲延明年底交立會 羅致光料後年中審完

【明報專訊】原定今年底向立法會提交的取消強積金對冲法例草案，推遲至明年底提交，勞工及福利局長羅致光昨被問進度時，稱「沒有足夠信心」明年初可完成草案，但預計明年底可提交新一屆立法會審議，有望於2022年7月前、即今屆政府任內完成審議工作。羅亦期望，現屆政府任內可完成劃一法定假期至17天的法例草擬。

稱現屆任內夠草擬劃一假期

特首林鄭月娥2018年公布取消強積金對冲安排。羅致光昨表示，因涉及的法例複雜，仍未能完成草擬工作，稱有關取消對冲的部分已大致完成，但涉及僱主的專項儲蓄戶口供款相關法例則未完成。他說，「今天都沒有足夠信心」可於明年初完成強積金對冲的法例草擬工作。

羅致光進一步解釋，原定今年提交法例草案，是考慮到今年為新一屆立法會，但由於立法會延任一年，若明年初提交如此複雜的法例上立法會，「看不到有機會今屆（立法會）可完成（審議）」。他稱正研究簡化方案，提交明年新一屆立法會，預計現屆政府內可完成審議，強調與原定目標一致。

對於有意見認為應容許僱員提取強積金戶口款項，羅致光稱做法與取消強積金對冲的政策有矛盾，因政策原意是不想僱員的強積金戶口被「打主意」提取款項。

今年《施政報告》提出「大灣區青年就業計劃」，政府將動用4.3億元，資助在本港及大灣區有業務的企業聘請本地大學畢業生，名額2000個，羅致光表示，這不等同本港少了2000個人才，亦不認同送走本地人才，稱不應單向思維，人才流動是正常事。

《施政報告》又提出，未來公營房屋項目將預留5%總樓面面積作社福用途，羅致光說有關計劃屬長期解決設施不足的方案，預計最快要5年後才成事，但若能解決長遠供應問題，政府便未必需要購買物業作社福用途。

（施政報告）

相關字詞﹕大灣區 羅致光 強積金對沖

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