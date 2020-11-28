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教局稱培訓通識教師轉型 教協：棄強項教弱項？

【明報專訊】教育局決定把高中通識科教學時數減半，或影響學校人手編制。教育局長楊潤雄昨稱，明白通識教師擔心課程改動，局方會為教師提供培訓，協助他們適應新科目或轉型。通識教育教師聯會主席劉錦輝希望當局盡快公布新課程內容、教師培訓安排等，讓現職通識教師配合課程更動。

楊潤雄昨出席港台《千禧年代》稱，為了學生利益而改變，「業界內一定有少少人受影響」，明白教師對改動感擔心，至於實際影響，要視乎課程發展議會決定如何改變通識課程。他又說，津貼學校按班數制定人手編制，直資學校則根據學生人數，課程更動後「大體上老師數目不會變」。

楊稱課程改動後，學生會騰出時間，他們或多讀一個選修科或參加其他學習經歷，「現時教師究竟是否可以轉少少型去做呢？」局方有培訓協助教師轉型。

教師組織關注過渡時間不足

劉錦輝說，日後學校人手編制視乎校本安排，倘教師本身兼教通識，他們日後或可轉教其他科目。他說教師關注學生學習，希望教好新科目，他關注局方有否足夠時間讓教師過渡，「沒有人想在無足夠培訓下教授」，冀當局盡快公布課程更動細節，包括課程內容、教師培訓安排等。他又說，課程改動不影響現修讀通識科的高中生，教師仍想學生學得好，以助他們入讀大學，業界會維持專業教學。

教育界立法會議員、教協副會長葉建源批評，或需轉型的說法意味教師要放棄其強項，轉教一些不太擅長的科目。他說，為了好的教育質素，應讓教師發揮其強項，「不讓老師發揮得好，就是對學生不好」。

（施政報告）

相關字詞﹕師訓 通識教育教師聯會 楊潤雄 老師 通識

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