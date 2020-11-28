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楊潤雄：無得逼赴內地 扣分否學校定 教協批納課程變相施壓強制參加

【明報專訊】高中通識科面臨改革及改名，重點之一是加入內地考察。教育局長楊潤雄昨稱，推行細節交由課程發展議會考慮，當局不能強迫學生到內地，「難道你找人捉他上去？這是不可能的」。他強調考察不計算於文憑試（DSE）成績，至於學生日後不參與會否影響校內成績，他說交學校決定。楊又說，本港長遠要融入大灣區，反問抗拒到內地對學生是否好事。教協批評將內地考察納入課程，變相施壓強制所有學生參加。

楊：需融入灣區 抗拒內地是好？

楊潤雄昨在港台節目《千禧年代》稱，內地考察並非「純去睇嘢」，按局方構想，考察前學生要制定計劃，訂明到內地了解或做什麼事，回港後亦要編寫報告。他又說，現時學生主要靠看文件或書本完成獨立專題探究（IES），無親身經歷，將來學生則可親身到內地，學習較現時全面，而考察推行細節由課程發展議會考慮。

有聽眾致電節目，質疑當局若強迫學生到內地考察，會否違反《基本法》賦予的出入境自由。楊潤雄說，政府不可能強迫，「難道你找人捉他上去？這是不可能的」。他說，到內地考察有利學生個人成長，包括增長知識及眼界，冀家長及教師以學生長遠利益為依歸。楊又稱，香港長遠發展要融入大灣區，「如果我們保持一個好抗拒，一定不可以上去（內地）的心態，究竟這是否對我們小朋友未來發展是好事呢？」

稱不計文憑試成績

有團體擔心，不少學生曾參與反修例示威，部分甚至被捕，安排他們到內地考察或危害其安全。楊潤雄說倘個別學生有特別情况，屆時再個別考慮。他在節目後又說，內地考察將成為課程一部分，但不計算於文憑試成績。至於學生不願到內地會否影響校內成績，楊說由學校決定。

通識教師：考察不應限地方

通識教育教師聯會主席劉錦輝說，學生在IES可自選題目，「什麼題目都可以」，老師從旁協助完成，而內地考察某程度令題目限於與內地相關。他認為到內地讓學生有實地經歷，但題目多元程度減低，不能與IES直接比較。劉又說，以往中學常為學生舉辦內地交流活動，他關注考察納入課程後，局方有何配套支援學校舉辦相關活動。

教協批評，將內地考察納入課程的做法前所未有，極不尊重師生選擇權，完全不能接受。教協理事、通識科教師張銳輝說，香港公民應有全球視野，「關心國家同時亦關心全世界」，倘當局要求學生出外考察，不應規限目的地。

明報記者

（施政報告）

相關字詞﹕通識教育 內地 考察 楊潤雄 教育局

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