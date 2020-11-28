建制財會齊質詢 前期撥款沒即日通過

稱被泛民「鋪天蓋地」抹黑

黃國健批政府無反擊

身兼行會成員的工聯會議員黃國健昨向黃偉綸展示一張由民主黨放入市民信箱的文宣，內容是反對「明日大嶼」計劃。黃國健稱，民主派「污名化」計劃，持續宣傳令不少市民入腦，批評黃偉綸作為政治問責局長，未有反擊抹黑言論及為計劃護航。

議員批宣傳差 黃偉綸：會反思

工聯會議員麥美娟稱，明日大嶼是增加政府土地儲備，形容是「挑戰地產霸權」，卻被外界指是與發展商勾結，令計劃淪為壞事，斥責政府宣傳失效，促黃偉綸應「理直氣壯」反擊，而非「難為了家嫂」模樣。民建聯李慧琼批評政府面對外界抹黑計劃，未有及時回應。

黃偉綸稱，政府會「是其是、非其非」，並反思如何做得更好，當局會就事實及理據加倍努力向社會解說。

多區民主派區議員昨早在立法會外抗議，促請政府撤回計劃。離島區議員梁國豪、徐生雄及李嘉豪均斥責民政處阻撓，令明日大嶼議題無法在區議會討論，認為做法不合理，批評是矮化區議會。

東區區議員麥德正亦稱，該區區議會亦受民政處阻撓，指明日大嶼「是全港性的事，而非東區的事」，及後修改文件3次後才獲批在該區議會討論。

泛民立會外抗議

斥討論被阻矮化區會

世界自然基金會香港分會促請政府保留「今日大嶼」，撤回「明日大嶼」。該會海洋保育經理林言霞稱，大規模填海將對附近島嶼的水流造成劇變，影響海水中的養分循環及魚苗供應，進一步破壞本地漁業資源。

（施政報告）