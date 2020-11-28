明日大嶼不填海砂 填建築廢料機製砂

黃偉綸料賣地7000億 多於成本預算

明日大嶼計劃涉及在交椅洲填海1000公頃興建人工島，料提供約15萬至26萬個住宅單位，七成用作公營房屋，並興建道路和鐵路網絡連接人工島至港島、大嶼山和屯門。發展局去年初步評估計劃工程成本逾6240億元。

黃偉綸表示，交椅洲人工島因水位較深，當局預算每平方米填海費用為1.4萬元，與發展棕地的補償金相若。他說，在該6000多億元初步工程預算中，近45%是用作興建幹道和鐵路，並引述測量師學會估算，保守預計明日大嶼賣地收益會逾7000億元，且未計算屯門西發展後的賣地收入。

冀2034年入伙 葉劉：太樂觀

他說，前期研究為期3.5年，其間會諮詢公眾，若社會不希望庫房承擔巨額支出，仍有許多融資安排如發債劵等方法，稱公眾會有充分時間在取得更全面數據後，再做最終決定。他說當局期望2027年展開填海工程，2030年供應首批土地，2034年入伙。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國稱，日本關西機場人工島兩年前遇上風暴時幾乎被淹沒，關注全球暖化下，交椅洲人工島有否考慮未來或出現的地質、氣候變化等因素。新民黨葉劉淑儀稱，政府展開許多的研究或基建均曾出現延誤，隨時遭司法覆核挑戰，質疑當局的時間表過度樂觀。

黃偉綸稱，當局已預計氣候變化因素，交椅洲人工島將距離水平面6米或以上，與機場三跑填海工程高度相若，又稱三跑填海範圍早前經歷超強颱風「山竹」吹襲後，絲毫無損。

他又稱，隨着填海技術進步，明日大嶼會採用非浚挖填海技術，填料最少一半使用惰性建築廢料，即公眾填料；餘下一半用機製砂，來自廣東生產，「現時看到交椅洲應不太需要用海砂」。

（施政報告）