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未答再撥款海園否 邱騰華稱明年有重生方案

【明報專訊】新一份《施政報告》推出「躍動港島南」計劃，包括推動海洋公園和非政府機構協作活化珍寶海鮮舫等。商務及經濟局長邱騰華昨稱要與海洋公園磋商海鮮舫日後運作，相信不會只是酒樓及賣海鮮。被問及政府日後會否再撥款給海洋公園，他無正面回應，只稱於明年初公布海洋公園重生方案。

申撥款時稱年內檢討提建議

商經局今改稱至明年初

邱騰華說，現階段難評估躍動港島南計劃所涉金額，相信計劃中涉及旅遊的措施會較早實行。被問及政府會否再撥款予海洋公園，他無正面回應，只稱明年初公布海洋公園重生方案。商經局5月向立法會提交文件，擬撥款資助海洋公園營運至明年6月底，海洋公園檢討小組將在6個月內（即2020年底）重新審視程序並制訂初步計劃，並在年內餘下時間向當局提建議。記者查詢邱的說法是否代表小組進度有延遲，商經局發言人回覆指文件中的「年內餘下的時間」即2021年初。

躍動港島南計劃提到由海洋公園與非政府機構協作令珍寶海鮮舫重生，被質疑會增加公園財政壓力。邱騰華說會招標引入海鮮舫營運者，相信不對園方財政構成壓力，而珍寶海鮮舫是很獨特的景點，位於南區核心，是很好的亮點，因此局方要與海洋公園磋商海鮮舫日後運作，利用流動畫舫配合南區發展及助公園重建，相信海鮮舫日後不會只維持作酒樓及食海鮮。

珍寶舫招標營運 料不止酒樓食海鮮

香港與新加坡的旅遊氣泡因第四波新冠疫情而延至12月6日啟動，但上周六至本周五本港不明源頭個案平均每日達12.6宗，遠高於可恢復氣泡水平（7天平均不多於5宗）。邱騰華稱旅遊氣泡建基於兩地疫情受控情况相近，強調若其中一地疫情惡化，氣泡旅遊須停止。至於會否影響其他地方的氣泡，他說希望先建立機制，「做到幾多就幾多」。他又提到本港要以「兩條腿走路」，既要抗疫，亦要找出路，並指有3個主要發展策略，包括配合國家內循環、融入國家發展；開拓對本港發展有利的市場；以及支援受困行業。

（施政報告）

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