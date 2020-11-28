消息：內地投票不以明年9月作死線 曾國衞稱需研流程法例 未成熟不貿然推

建制派早前向政府施壓，要求修例讓內地港人在內地投票。政府消息人士稱，不會以明年9月為「死線」，研究內地投票亦要確保選舉公平、公正及誠實，需解決內地投票的技術問題，不會貿然推行。

曾國衞昨在施政報告記者會表示，政府需就境外投票詳加考慮多項因素，包括預先登記安排、如何有效運送選票及票箱、投票及點票期間安排、違法的執法工作等，強調涉及不少法例，需小心謹慎考慮，不成熟前不會貿然推出；如有具體想法，便會提交立法會。

稱「關愛隊」倘成熟可先推

被問到施政報告附篇稱，研究於明年立法會換屆選舉推行內地投票，目前是否有意「褪軚」，曾國衞強調前提是要實事求是、穩妥進行，「沒有褪不褪軚的」。至於其他選舉安排，包括設「關愛隊」供有需要者投票、電子派票等，他稱是「哪項成熟便先做哪項」。他說香港作為關愛社會，有需要提供「關愛安排」，不同國家及地區亦設類似「優先投票措施」，供長者、孕婦優先投票。

林卓廷：容內地港人自由投票

衍生很大政治風險

經民聯梁美芬稱，政府要解決技術問題，可推行郵寄投票或電子投票，認為政府研究上「都應交功課出來」。民主黨林卓廷稱，內地投票的技術、法例限制「從來都在」，認為當局亦會憂慮，若在內地有港人公開、自由投票，會衍生很大政治風險。

研特首監誓 曾：沒什麼問題

此外，施政報告亦提及於今年內提交修例草案，完善宣誓安排，政府早前有消息稱，正研究由特首任立法會議員、法官的監誓人。曾國衞昨稱，監誓人暫未有確實定案，不欲揣測，但認為特首作為政府及特區首長，監誓「沒什麼問題」。被問到需要宣誓的「公職人員」定義為何、是否包括區議員在內，他說會看《基本法》104條及考慮相關法庭案例。根據基本法104條，需宣誓者僅包括特首、主要官員、行會成員、立法會議員及法官等，不包括區議員。

明報記者

（施政報告）