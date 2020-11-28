港聞

港聞二

消息：內地投票不以明年9月作死線 曾國衞稱需研流程法例 未成熟不貿然推

【明報專訊】特首林鄭月娥上月稱「容許居內地港人投票是社會訴求」，《施政報告》附篇亦提及，研究在內地設投票、點票站，以方便選民在明年立法會換屆選舉投票。不過，政制及內地事務局長曾國衞昨日表示，政府對內地投票持開放態度，「沒有說一定做或不做」，強調最重要是選舉可公平、誠實進行，亦沒有具體時間表，視乎研究定案。

建制派早前向政府施壓，要求修例讓內地港人在內地投票。政府消息人士稱，不會以明年9月為「死線」，研究內地投票亦要確保選舉公平、公正及誠實，需解決內地投票的技術問題，不會貿然推行。

曾國衞昨在施政報告記者會表示，政府需就境外投票詳加考慮多項因素，包括預先登記安排、如何有效運送選票及票箱、投票及點票期間安排、違法的執法工作等，強調涉及不少法例，需小心謹慎考慮，不成熟前不會貿然推出；如有具體想法，便會提交立法會。

稱「關愛隊」倘成熟可先推

被問到施政報告附篇稱，研究於明年立法會換屆選舉推行內地投票，目前是否有意「褪軚」，曾國衞強調前提是要實事求是、穩妥進行，「沒有褪不褪軚的」。至於其他選舉安排，包括設「關愛隊」供有需要者投票、電子派票等，他稱是「哪項成熟便先做哪項」。他說香港作為關愛社會，有需要提供「關愛安排」，不同國家及地區亦設類似「優先投票措施」，供長者、孕婦優先投票。

林卓廷：容內地港人自由投票

衍生很大政治風險

經民聯梁美芬稱，政府要解決技術問題，可推行郵寄投票或電子投票，認為政府研究上「都應交功課出來」。民主黨林卓廷稱，內地投票的技術、法例限制「從來都在」，認為當局亦會憂慮，若在內地有港人公開、自由投票，會衍生很大政治風險。

研特首監誓 曾：沒什麼問題

此外，施政報告亦提及於今年內提交修例草案，完善宣誓安排，政府早前有消息稱，正研究由特首任立法會議員、法官的監誓人。曾國衞昨稱，監誓人暫未有確實定案，不欲揣測，但認為特首作為政府及特區首長，監誓「沒什麼問題」。被問到需要宣誓的「公職人員」定義為何、是否包括區議員在內，他說會看《基本法》104條及考慮相關法庭案例。根據基本法104條，需宣誓者僅包括特首、主要官員、行會成員、立法會議員及法官等，不包括區議員。

明報記者

（施政報告）

相關字詞﹕境外投票 《施政報告》 梁美芬 林卓廷 區議員 立法會議員 施政報告 民主黨 林鄭月娥

上 / 下一篇新聞

12港人案交檢察院 家屬無收通知 質疑官派律師作用 內地律師：審查起訴最長6個半月
12港人案交檢察院 家屬無收通知 質疑官派律師作用 內地律師：審查起訴最長6個半月
家屬律師：廖子文案發未成年 自委律師不符法規
家屬律師：廖子文案發未成年 自委律師不符法規
國泰永久取消年終談判 工會：剝奪集體談判權 高層稱談判帶對抗性 國泰：嶄新方式聽意見
國泰永久取消年終談判 工會：剝奪集體談判權 高層稱談判帶對抗性 國泰：嶄新方式聽意見
回歸後廢例 李卓人：擁集體談判權工會不多
回歸後廢例 李卓人：擁集體談判權工會不多
《公教報》專欄 刪批警內容
《公教報》專欄 刪批警內容
覆核男囚須短髮 終院裁直接歧視 懲教未充分解釋與紀律關聯 梁國雄稱小勝：感慨萬千
覆核男囚須短髮 終院裁直接歧視 懲教未充分解釋與紀律關聯 梁國雄稱小勝：感慨萬千
稱勝訴應該 長毛：最大不公是無普選
稱勝訴應該 長毛：最大不公是無普選
判辭列4考慮元素 唯一爭議男囚待遇較差否
判辭列4考慮元素 唯一爭議男囚待遇較差否
未答再撥款海園否 邱騰華稱明年有重生方案
未答再撥款海園否 邱騰華稱明年有重生方案
明日大嶼不填海砂 填建築廢料機製砂
明日大嶼不填海砂 填建築廢料機製砂
建制財會齊質詢 前期撥款沒即日通過
建制財會齊質詢 前期撥款沒即日通過
楊潤雄：無得逼赴內地 扣分否學校定 教協批納課程變相施壓強制參加
楊潤雄：無得逼赴內地 扣分否學校定 教協批納課程變相施壓強制參加
教局稱培訓通識教師轉型 教協：棄強項教弱項？
教局稱培訓通識教師轉型 教協：棄強項教弱項？
撤強積金對冲延明年底交立會 羅致光料後年中審完
撤強積金對冲延明年底交立會 羅致光料後年中審完
別立會不眷戀 「不捨的都是人……」
別立會不眷戀 「不捨的都是人……」
嶺大教授魏向東 任考評局秘書長
嶺大教授魏向東 任考評局秘書長
被指擬押「天比高」借2.5億 周星馳：唔記得 稱所有投資物業「最後決定係自己主意」
被指擬押「天比高」借2.5億 周星馳：唔記得 稱所有投資物業「最後決定係自己主意」
往現場兩遇車阻路 救護員稱多花一兩分鐘沒延誤
往現場兩遇車阻路 救護員稱多花一兩分鐘沒延誤
白車上未能錄血壓疑內出血 脈搏每分鐘20下
白車上未能錄血壓疑內出血 脈搏每分鐘20下
悼念會「私了」投訴噪音街坊 男女囚3年8月
悼念會「私了」投訴噪音街坊 男女囚3年8月
闖被封港鐵站毁14幕門 兩青年認入屋犯法罪
闖被封港鐵站毁14幕門 兩青年認入屋犯法罪
1噸石頭多塊挖空 偷運2600萬元冰毒
1噸石頭多塊挖空 偷運2600萬元冰毒
汀九橋捱撞 鐵騎士小腿飛脫
汀九橋捱撞 鐵騎士小腿飛脫
不堪分手斬女友多刀 同居男友被捕
不堪分手斬女友多刀 同居男友被捕
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】被制裁榮幸 林太無晒戶口現金出糧
【Emily】被制裁榮幸 林太無晒戶口現金出糧
【Emily】運署話危險 唔批「BE WATER」車牌
【Emily】運署話危險 唔批「BE WATER」車牌
【Emily】娥姐問認唔認得佢 星爺：化灰都認得
【Emily】娥姐問認唔認得佢 星爺：化灰都認得
【Emily】聽施政報告瞓着 曾國衞：食咗藥
【Emily】聽施政報告瞓着 曾國衞：食咗藥
【Emily】Na Can最後一天 鄧經理做大組長 帶校友Dem beat
【Emily】Na Can最後一天 鄧經理做大組長 帶校友Dem beat