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《公教報》專欄 刪批警內容

【明報專訊】天主教香港教區轄下的香港天主教正義和平委員會（正委）在新一期《公教報》的專欄文章，遭刪去批評政府及警員的內容。正委在社交平台刊登文章的原文，文章以「人命何價」為題，內容圍繞科大生周梓樂的死因研訊，對比已刊登的版本，刪去的內容有3部分，包括「本應是維護人民安全的警察，若輕視人命的價值，如此的香港，又怎可能修好？」

總編：盼文章集中談生命價值

《公教報》總編輯何嘉麗回覆本報表示，對於文章的編輯工作，是希望文章可以集中討論生命價值這主題。

正委在社交平台發澄清啟示，指與《公教報》經過多番交涉，並已表明不同意及不接受其修訂，但該報總編輯在未得該會同意下，仍擅自刪除部分內容並強行出版，正委深表遺憾，嚴正申明修訂後的文章與該會無關。

正委原稿質疑警輕視人命

正委同時刊登文章全文，文中引述周梓樂出事當日的行動指揮官在作供時稱，當時有更高層次的考慮，隨後寫道「而香港政府在反修例運動裏，也作出令社會擔心出現人道危機的決定」一句被刪去。另外兩部分被刪去的內容，其一是質疑政府漠視人性尊嚴及警員輕視人命價值，另一部分則指說出真理或會面臨更高層次的威脅亦不能退讓。

正委於8月曾發起眾籌登報，為實施國安法後的香港祈禱，其後因教區不贊成有關籌款方式及擬刊登的禱文內容，正委終止籌款計劃。

相關字詞﹕天主教正義和平委員會 公教報

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