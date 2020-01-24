國泰永久取消年終談判 工會：剝奪集體談判權 高層稱談判帶對抗性 國泰：嶄新方式聽意見

原擬談工會認受性新合約影響

國泰空中服務員工會現有約5000多名會員，佔整體空服人員七成。工會內務副主席孫德妍稱，因年終談判所討論議題非在一兩小時例會便能有結論，資方每年會在年初於更表預留10日讓工會成員與資方作年終談判。每年勞方有權提出欲商討的內容，過往討論項目除了薪酬加幅，亦有航班編排、男女平等升遷機會等。

王思敏說，上周工會向管理層提交年終談判的計劃書，建議討論項目包括確立工會認受性、審視新合約對現行政策的影響，以及更新兩項原有協議，包括空服員於外站停留時間、駐海外空服員數量和飛行航班的限制。當時管理層表示要更多時間研究，不料昨早公司透過內聯網發布短片宣布永久取消年終談判，毛潔瓊在片中形容談判「過時」及帶「對抗性」。

「把1987年協議如粉筆字刷掉」

國泰空中服務員工會前主席關笑華稱，1987年國泰管理層與工會簽署一份認可協議，承認工會地位，怎料國泰取消年終談判，猶如「把我們以前簽署的agreement如粉筆字刷掉，沒有了，不承認工會地位」。王思敏說，過往確沒有簽署過確認書以保障年終談判，雙方關係都是建基於互信及尊重，而最近國泰員工簽署的新合約更有一條條款講明，國泰不時會與工會達成協議，謂除非以書面形式明確與員工達成協議，否則這些協議將不構成員工僱用條款的一部分。

王又稱，管理層曾表示年終談判沒需要保留，稱如有其他議題要討論可在例會提出，及會以問卷蒐集員工意見，但她不同意，指過往國泰發問卷給員工採取實名制，令不少員工卻步，回收率僅約六成。

工會不排除一切方式抗議

工會要求國泰盡快返回談判桌，昨日到政府總部及太古集團總部遞交請願信，未來也會擺街站解釋集體談判權的重要性，若國泰不重啟年終談判，未來工會不排除以一切可能的方式抗議。

國泰回覆表示會「全心全意聆聽機艙服務員的意見，並非常尊重他們及提出的建議」，認為與機艙服務員的溝通可有較年終商議更直接、有效和協作的渠道，故會採用「嶄新方式」，於年內任何時間直接及實時聽取機組人員的意見。