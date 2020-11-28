家屬律師：廖子文案發未成年 自委律師不符法規

公安告知廖已自委社會律師

李國蓓昨晨到深圳鹽田看守所要求與廖子文會面。李稱，鹽田公安局法制科警官指無法確認廖的家屬委託書有效，故拒絕讓李與廖會面，李引述警官指廖在看守所內已自行委託「社會律師」，並非「法援律師」。李質疑廖原是學生、沒有收入，在看守所內如何自己委託到社會律師，社會律師又如何取得嫌疑人的委託，且家屬並不知情。

據了解，該名警官解釋，因廖子文已委託律師，故要尊重廖本人意願，家屬委託律師不可代替當事人委託的律師。李又質疑，廖案發時未滿18歲，屬未成年，不符合自行委託社會律師；李又引述警官質疑其說法，反要求李交出相關證據及法例。

家屬律師求見喬映瑜被拒

另一被拘留港人喬映瑜，其家屬委託的律師楊暉表示，前日下午2時到鹽田區看守所欲會見喬映瑜，而事前已知12名港人早已「被自行」委託律師。楊稱到看守所後，人員指他的委託書沒有公證，而委託人身在香港，委託書則應有公證才屬有效。楊隨後獲通知其當事人已委託兩名律師，按照法律規定，當事人只能委託兩名律師，故不能安排他會見喬。