12港人案交檢察院 家屬無收通知 質疑官派律師作用 內地律師：審查起訴最長6個半月

港警：未收內地更新資訊

特首林鄭月娥在now新聞台節目《大鳴大放》表示已聽到家屬的要求，重申需尊重內地司法管轄權，早前入境處已聯絡過12個家庭了解情况，至於是否可以協助安排旁聽，要由內地部門決定。

保安局發言人表示，家屬如有求助，可繼續與入境處人員聯絡及安排會面。政制及內地事務局長曾國衞稱，駐粵辦入境組職員會盡可能提供適當協助。警方表示未收到內地當局就有關案件的更新資訊。

12名港人於8月23日涉嫌乘快艇潛逃至台灣，途中被廣東海警局截獲拘捕，其後被關押在鹽田看守所。家屬委託的律師一直無法與當事人會面，家屬至上周收到被捕人「親筆信」，指信件似乎按同一格式書寫，質疑是親人受脅迫下撰寫。

家屬：官派律師一問三不知

被捕人黃偉然的母親昨向本報稱「心急如焚」，很擔心兒子情况，「幾時審？唔知。係咪公開審？唔知。可唔可以旁聽？唔知。12個人一齊審，定係逐個審？」她說昨日收不到內地指派律師的通知有關送檢一事，質疑該律師有否專業操守，「係咪真心幫個仔辯護？」她又說，該律師過去曾兩次來電，她每次問及案情，對方也「一問三不知」。她說渴望到場旁聽，盼審訊能公平公開公正，重申要求由家屬律師代表兒子。

「早起訴不用無了期等」

另一被捕人李子賢的母親表示，預計內地當局會起訴，認為早點起訴「不用無了期地等」，但亦擔心審訊不公開，同樣重申要求由家屬委託的律師代表當事人。她說昨透過微信追問「官派律師」有關送檢事宜，對方沒回覆，嘆道：「日日都好掛住個仔，但樣樣都唔公開畀我哋知。」

倘起訴 一般審兩三個月

目前檢察院正審查案件，將決定是否起訴。內地刑事辯護律師莫少平及有家屬委託的內地律師均表示，檢察院可退回公安補充偵查，來回最長可達6.5個月，到期後便要決定是否起訴，若起訴一般審理約2至3個月（見圖）。

莫少平稱，今次案件不涉國家機密，原則上可公開審訊，但由於法庭容納有限，故有可能會限每名涉案港人只可有1至2名家屬旁聽，而家屬要待結案後才可正式探望涉案人。他又說，家屬可委託律師代表涉案人，但現時官方不認可家屬委託的律師，故家屬委託律師未必有權旁聽，至於家屬如何爭取委託律師代表涉案人，他說要先經涉案人同意。

深警稱倘涉未成年人不公開審

深圳警方稱，若案中在審判時涉及未成年人，一般不會公開審判；但如果都是成人，除涉及私隱或者國家機密，都會以公開形式進行。不過，疫情防控下的情况如何公開，到時要由法院決定。

民主黨立法會議員涂謹申要求內地政府盡快讓當事人會見家人委託的律師，以還他們委託自己辯護律師的自由，認為這才是公道的做法。

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