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2020年11月27日星期五
港聞二
全體公僕統一宣誓 拒絕礙升遷 聶德權演繹「政治中立」：支持特區施政 不論特首是誰
大橋港車北上不設配額 每年最多留180日
料人口雖減戶口增 黃偉綸：明日大嶼為此做準備
粵學者：錯過入股最佳時機 珠海機場或吊高嚟賣
滿60歲享2元乘車 逐步轉實名八達通防濫用
《施政報告》27.2分史上最低
林鄭：研允海外受訓港人醫生執業 蔡堅反對放寬限制：全球均有考試機制
綠置居分批推 陳帆：看首批反應定次期
立會「短問短答」盡快恢復 承諾30日內回應
「安心出行」20萬下載 IT界：半數人口始見效
張祺忠謀殺罪成 冷靜「唔該」律師 未考慮上訴否 代表大狀：或再陷「無意識」
聞殺妻以為惡作劇 50載好友：張衰在唔識講no
任校委多年屢發聲 撐罷課反對李國章任主席
獨留家女嬰頭蓋枕亡 父否認謀殺 妻難耐照顧壓力離家 被告威脅「你一世後悔」
歌舞群組再一醫生病發照應診 新增7場所強驗 男子瞞接觸史 養和50病人須檢測
誤傳3000檢測結果泄身分證 金域獲續約
余錦基與邱達昌飯局後確診 醫生籲停餐飲活動
私醫明起可指示懷疑個案強檢
增13宗源頭不明 福建中學女生染疫
認曾匯于文鳳「佣金」 稱無留意用字只當「禮物」 周星馳：閱報道始確信已分手
否認購天比高曾「縮沙」 「一直對賺錢能力有信心」
乘的士送女網友 男子遭5煞禁錮失逾8萬
17歲急救員：即場檢查 梓樂盆骨肋骨折 氣胸失禁 稱醫生在場亦不會有大改善
官讚急救員「照顧得梓樂好好」
稱警行為上無阻救 言語上有
尊子漫畫
【Emily】田二少話唔會害林太 林太：你已經害咗我
【Emily】讚林鄭有計有謀又打得 林健鋒：叻過超人
【Emily】牙籤扮棋 區佬cosplay《后翼棄兵》主角
【Emily】憂迫爆南區 袁嘉蔚：街坊畀「躍動」激到躍動
【Emily】工聯會：民調話97%撐全民強檢 冇講調查平台
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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