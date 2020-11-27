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17歲急救員：即場檢查 梓樂盆骨肋骨折 氣胸失禁 稱醫生在場亦不會有大改善

【明報專訊】科大生周梓樂死因研訊昨續，傳召7名證人，包括消防員、義務急救員及抹車工人。17歲的義務急救員當晚為周梓樂檢查時發現他失禁、肋骨有不尋常的「 凸缺」，認為他盆骨及肋骨骨折，又說當時就算有醫生在場也「不會有好好改善」。該急救員與周梓樂一同上救護車，去醫院途中沒遇阻塞。他作供完畢時，死因裁判官高偉雄在庭上代表周梓樂父母感謝他，「當時你已經照顧得梓樂好好」（見另稿）。

17歲曾朗軒表示，去年11月4日凌晨零時在唐明街唐俊街有公眾活動一帶義務提供急救治理，至1時，有街坊向他稱「有人由（停車場）3樓跌落1樓」，故與另兩名義務急救員到停車場。他說看見傷者時，有一些消防員及街坊在旁。

曾朗軒為傷者檢查，稱他雙腳沒明顯傷痕，但已失禁，認為可能是盆骨骨折；他又發現肋骨輕微骨折，「肋骨有一啲同平常人有唔同『凸缺』」，可導致氣胸。他按下傷者腹腔時感到有反彈，或有內出血。他認為當晚「就算有醫生喺到都唔會有好好改善」。

陪乘白車送院 沿途沒阻塞

其後救護車到達，有街坊向曾朗軒表示傷者名字是「周梓樂」，他帶同傷者個人物品一同上車到伊利沙伯醫院，其間告知救護員傷者情况。他又嘗試用周的電話聯絡其家人，但電話上鎖。他說印象中救護車到伊院途中沒遇阻塞。

抵院後，曾朗軒為周梓樂登記入院時，醫生向他簡述其傷勢為「氣胸、肋骨骨折、盆骨骨折、顱內壓急升」。其後科大學生會及朋友致電周梓樂的手機，他接聽並希望對方聯絡周的家人。及後他將周的個人物品交給科大學生會成員，又見周父母情緒激動故沒上前對話；他留至同日清晨5時離開。

抹車工人稱坐石壆休息

轉頭見梓樂倒臥 兩青呆站

比消防員更早發現周梓樂的停車場抹車工人尹攜珍供稱，去年11月3日晚上7時開始工作，4日凌晨坐在2樓近傷殘人士專用泊車位的石壆休息，附近有兩名青年。她稱轉身發現「地下有啲嘢，有個細路哥瞓喺地下唔郁 」，兩名青年表情呆滯。消防員及後出現，她遂帶領消防員到傷者處，因為有人處理傷者，「覺得個心舒服咗」。尹攜珍發現傷者後感到「驚驚哋」，於是致電女兒前來一同離去。

死因研訊主任多次追問尹是否記得兩青年外貌，她說僅記得一人穿長褲、較高，另一人穿短褲、較矮。兩人「方方口面」，又說即使現時見面亦未必認出，「尚德啲年輕人好多都好似樣」。

【案件編號：CCDI932/19】

明報記者

（死因研訊第9天）

（反修例風暴）

相關字詞﹕死因研訊 義務急救員 周梓樂 科大學生墮樓 反修例運動

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