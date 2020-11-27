乘的士送女網友 男子遭5煞禁錮失逾8萬

遭拍裸照威脅勿報警

該37歲男子無業，靠炒股票為生。他早前在交友程式Skout結識一名女子，並於周日相約到旺角一酒吧吃飯。其後該女子聲稱喝醉，要求男子送她回家，二人登上一輛預先停泊在酒吧外之的士，其後的士在元朗一僻靜處時突然停車，5名惡煞在車外將該男子拉下車，對他拳打腳踢，又以木棍毆打他，要求他交出手機、信用卡等財物，並威脅他致電家人再存錢到指定戶口。賊人又拍攝該男子裸照，要脅他不要報警。賊人得手後，將男子押送到八仙嶺後放行。男子面部、手部及背部有瘀傷及擦傷，在事件中共損失86,500元。男子翌日報警。

警拘3男 料女子的士司機屬同黨

警方接報後，懷疑案件涉及一個有組織犯罪集團，並相信集團亦牽涉數宗同類案件。警方前日在大埔及沙田拘捕3名男子，涉嫌串謀非法禁錮、串謀行劫及刑事恐嚇。3名被捕男子均21歲，分別報稱地盤工人、救生員及無業，部分為該集團骨幹成員，警方相信已瓦解該犯罪集團。警方正追捕數名在逃者，包括餘下兩名施襲者、該女子及的士司機相信亦為同黨。

警方呼籲網上交友要小心，切勿與陌生人見面及透露個人資料。警方又呼籲如有人遇到類似案件，致電3663 8744與旺角警區重案隊一隊聯絡。