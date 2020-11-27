港聞

港聞二

乘的士送女網友 男子遭5煞禁錮失逾8萬

【明報專訊】一名37歲男子早前透過網上交友程式結識一名女子，並於周日相約到旺角一酒吧吃飯。其後該女子聲稱喝醉，要求男子送她回家，二人登上一輛的士後，男子被帶到元朗一僻靜處禁錮、毒打、拍裸照，勒索並搶去共86,500元。警方拘捕3人，相信已瓦解一個犯罪集團。

遭拍裸照威脅勿報警

該37歲男子無業，靠炒股票為生。他早前在交友程式Skout結識一名女子，並於周日相約到旺角一酒吧吃飯。其後該女子聲稱喝醉，要求男子送她回家，二人登上一輛預先停泊在酒吧外之的士，其後的士在元朗一僻靜處時突然停車，5名惡煞在車外將該男子拉下車，對他拳打腳踢，又以木棍毆打他，要求他交出手機、信用卡等財物，並威脅他致電家人再存錢到指定戶口。賊人又拍攝該男子裸照，要脅他不要報警。賊人得手後，將男子押送到八仙嶺後放行。男子面部、手部及背部有瘀傷及擦傷，在事件中共損失86,500元。男子翌日報警。

警拘3男 料女子的士司機屬同黨

警方接報後，懷疑案件涉及一個有組織犯罪集團，並相信集團亦牽涉數宗同類案件。警方前日在大埔及沙田拘捕3名男子，涉嫌串謀非法禁錮、串謀行劫及刑事恐嚇。3名被捕男子均21歲，分別報稱地盤工人、救生員及無業，部分為該集團骨幹成員，警方相信已瓦解該犯罪集團。警方正追捕數名在逃者，包括餘下兩名施襲者、該女子及的士司機相信亦為同黨。

警方呼籲網上交友要小心，切勿與陌生人見面及透露個人資料。警方又呼籲如有人遇到類似案件，致電3663 8744與旺角警區重案隊一隊聯絡。

上 / 下一篇新聞

全體公僕統一宣誓 拒絕礙升遷 聶德權演繹「政治中立」：支持特區施政 不論特首是誰
全體公僕統一宣誓 拒絕礙升遷 聶德權演繹「政治中立」：支持特區施政 不論特首是誰
大橋港車北上不設配額 每年最多留180日
大橋港車北上不設配額 每年最多留180日
料人口雖減戶口增 黃偉綸：明日大嶼為此做準備
料人口雖減戶口增 黃偉綸：明日大嶼為此做準備
粵學者：錯過入股最佳時機 珠海機場或吊高嚟賣
粵學者：錯過入股最佳時機 珠海機場或吊高嚟賣
滿60歲享2元乘車 逐步轉實名八達通防濫用
滿60歲享2元乘車 逐步轉實名八達通防濫用
《施政報告》27.2分史上最低
《施政報告》27.2分史上最低
林鄭：研允海外受訓港人醫生執業 蔡堅反對放寬限制：全球均有考試機制
林鄭：研允海外受訓港人醫生執業 蔡堅反對放寬限制：全球均有考試機制
綠置居分批推 陳帆：看首批反應定次期
綠置居分批推 陳帆：看首批反應定次期
立會「短問短答」盡快恢復 承諾30日內回應
立會「短問短答」盡快恢復 承諾30日內回應
「安心出行」20萬下載 IT界：半數人口始見效
「安心出行」20萬下載 IT界：半數人口始見效
張祺忠謀殺罪成 冷靜「唔該」律師 未考慮上訴否 代表大狀：或再陷「無意識」
張祺忠謀殺罪成 冷靜「唔該」律師 未考慮上訴否 代表大狀：或再陷「無意識」
聞殺妻以為惡作劇 50載好友：張衰在唔識講no
聞殺妻以為惡作劇 50載好友：張衰在唔識講no
任校委多年屢發聲 撐罷課反對李國章任主席
任校委多年屢發聲 撐罷課反對李國章任主席
獨留家女嬰頭蓋枕亡 父否認謀殺 妻難耐照顧壓力離家 被告威脅「你一世後悔」
獨留家女嬰頭蓋枕亡 父否認謀殺 妻難耐照顧壓力離家 被告威脅「你一世後悔」
歌舞群組再一醫生病發照應診 新增7場所強驗 男子瞞接觸史 養和50病人須檢測
歌舞群組再一醫生病發照應診 新增7場所強驗 男子瞞接觸史 養和50病人須檢測
誤傳3000檢測結果泄身分證 金域獲續約
誤傳3000檢測結果泄身分證 金域獲續約
余錦基與邱達昌飯局後確診 醫生籲停餐飲活動
余錦基與邱達昌飯局後確診 醫生籲停餐飲活動
私醫明起可指示懷疑個案強檢
私醫明起可指示懷疑個案強檢
增13宗源頭不明 福建中學女生染疫
增13宗源頭不明 福建中學女生染疫
認曾匯于文鳳「佣金」 稱無留意用字只當「禮物」 周星馳：閱報道始確信已分手
認曾匯于文鳳「佣金」 稱無留意用字只當「禮物」 周星馳：閱報道始確信已分手
否認購天比高曾「縮沙」 「一直對賺錢能力有信心」
否認購天比高曾「縮沙」 「一直對賺錢能力有信心」
17歲急救員：即場檢查 梓樂盆骨肋骨折 氣胸失禁 稱醫生在場亦不會有大改善
17歲急救員：即場檢查 梓樂盆骨肋骨折 氣胸失禁 稱醫生在場亦不會有大改善
官讚急救員「照顧得梓樂好好」
官讚急救員「照顧得梓樂好好」
稱警行為上無阻救 言語上有
稱警行為上無阻救 言語上有
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】田二少話唔會害林太 林太：你已經害咗我
【Emily】田二少話唔會害林太 林太：你已經害咗我
【Emily】讚林鄭有計有謀又打得 林健鋒：叻過超人
【Emily】讚林鄭有計有謀又打得 林健鋒：叻過超人
【Emily】牙籤扮棋 區佬cosplay《后翼棄兵》主角
【Emily】牙籤扮棋 區佬cosplay《后翼棄兵》主角
【Emily】憂迫爆南區 袁嘉蔚：街坊畀「躍動」激到躍動
【Emily】憂迫爆南區 袁嘉蔚：街坊畀「躍動」激到躍動
【Emily】工聯會：民調話97%撐全民強檢 冇講調查平台
【Emily】工聯會：民調話97%撐全民強檢 冇講調查平台