否認購天比高曾「縮沙」 「一直對賺錢能力有信心」

稱投標後不少地產商聯絡合作

周星馳承認，天比高是他首次投標的地皮，即使賣家突然調高賣價，他亦從未擔心資金問題，「對融資不擔心，有信心從別處調出資金完成收購」，「本人一直對自己賺錢能力非常有信心」。

周星馳又稱，他入標後已有不少地產商主動聯絡合作，如信和置業主席黃志祥，「唔需要擔心搵唔到合作伙伴」，稱「𠵱方面我對自己好有信心，而于小姐亦都非常相信我」。

于指牽線助收購 周否認

周星馳不認同天比高地皮的收購歸功于文鳳，但承認入標後收到很多地產界朋友來電，其中地產界「劉先生」更認為3.2億出價太高，着周「撻訂」。周說，「投資上唔同人有唔同意見好正常，有人睇好有人無咁睇好。我當然睇好，如果唔係都唔會真金白銀投資落去」。

于文鳳一方稱，周星馳最終依賴于文鳳兄長于振華的介紹，才認識菱電集團胡亮明，而達成收購。惟周否認此說法，稱或有可能由另一陳姓朋友認識胡。