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認曾匯于文鳳「佣金」 稱無留意用字只當「禮物」 周星馳：閱報道始確信已分手

【明報專訊】影星周星馳遭前女友于文鳳入稟要求賠償逾7000萬元投資佣金一案，周星馳昨繼續作供，提及曾將「天比高」投資獲利的1492萬元贈予于文鳳，但重申贈款是「禮物」，前提是兩人須「關係好好，好開心」，惟于稱當贈款是「應有權益」。周承認該筆匯款被列為「佣金」，但稱沒留意用字，「佢寫佣金咪寫佣金囉，個錢我都係咁畀」。周又稱直至看到一篇報道，明白于有新男友，「才確信于小姐跟我分手」，事後兩人關係「連朋友都唔係」。

周星馳昨繼續作供，依然吸引大批傳媒追訪。有記者問及，法院人數眾多，聆訊亦不受「限聚令」規管，他會否擔心染病。周稱感擔心，又反問記者「你驚唔驚？」

代表于文鳳一方的資深大律師袁國強繼續盤問，稱周星馳曾於2002年9月購入旺角先施大廈，之後獲利，卻沒有分成予于，問是否由於兩人於2002年聖誕達成分成協議；先施大廈是於協議達成前購入。周不同意，說「我無同佢喺聖誕節有任何commitment（承諾）」。

認倘于助賺錢 「基本上」會分成

于文鳳一方又問周星馳，是否記得2002聖誕向于說贈送單車給她。周答「完全唔記得有咁嘅對話」，隨後說「唔敢肯定有無講過」，稱當年他「好鍾意踩單車」，有時會與于一起踩單車，「可能有講過」。

惟周承認，若于投資上幫他賺錢，他「基本上」也會分成予于，並說「個女朋友幫你賺咗啲錢，你當係禮物咁分啲畀佢，都係好正常」。

指分成是心意 「建基大家關係好好」

周星馳承認，于文鳳曾在「天比高」兩個物業買賣上要求分成，惟周不願，雙方拉鋸數天。對於分成，周說：「𠵱個分成係一個心意，係建基於大家關係好好，同好開心嘅情况底下，但于小姐將𠵱個講成非得要做嘅嘢，開唔開心都要做嘅嘢。」他始終認為分成是「禮物」，但于則覺屬她「應有權益」。

惟周承認，他最終向于支付1492萬元，簽妥文件上標明款項是「佣金」。周解釋，「佣金」一字並非他寫上，當時亦無在意文件用字，並表示與于在分成上仍有不同想法，又稱「拗撬後于小姐表現得好唔開心，我唔想見到佢咁，所以就畀錢佢」。

不過，被問到兩人分手一事，周星馳承認于文鳳先提出分手，2010年7月他看見一篇報道，明白于有新男友，「才確信于小姐跟我分手」。周說分手初期與于仍是好朋友，但慢慢變成「一個好差嘅關係」，又說「我同于小姐關係由情侶慢慢抹淡，變成朋友，最後再轉差就變成朋友都唔係」。惟周補充，「其實于小姐搵到一個佢喜歡嘅人，我都戥佢開心」。

【案件編號：HCA 1584/12、1243/17】

相關字詞﹕高等法院 于文鳳 周星馳 佣金爭議

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