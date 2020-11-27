港聞

港聞二

私醫明起可指示懷疑個案強檢

【明報專訊】政府今日刊憲賦權醫生要求懷疑感染新冠病毒者強制檢測，由明起至12月11日，為期兩周。醫生可對臨牀上懷疑染疫者發指示，患者須於求診後兩天內提交深喉唾液樣本予普通科門診等收集點，或到私營化驗所檢測。有醫生稱強制檢測使用貼有特定條碼的樣本瓶，現時每次只能申請50個，擔心供不應求。

食衛局長陳肇始昨稱，今日會刊憲賦權醫生強制檢測，將增5間社區檢測中心至9間，荔景社區會堂明日投入服務，屯門兆麟社區會堂和粉嶺和興社區會堂會於29日起運作，坑口社區會堂和油塘社區會堂則30日起服務。政府明起將在121間郵局派樣本瓶，每日共5000個。

食衛局前晚向私家醫生發信提及強制檢測，稱醫生可透過網站領樣本瓶，每次以50個為單位，視乎供應量提供。信件另有強制檢測指示樣本，指示患者須於指示發出後兩天內檢測，途徑包括提交深喉唾液樣本，或到私營化驗所檢測，選擇後者的市民須於檢測限期後4天透過電郵、傳真或紙本向醫生或診所人員提交結果。

私醫：樣本瓶發太少 3日用完

家庭醫生林永和稱，港府今日才會公布流程等，他於前晚申請樣本瓶，發現最多只能領50個深喉唾液及5個糞便樣本瓶，不知何時能領第二次，若未能補貨，相信下周一已用完。他期望患者不要諱疾忌醫，積極檢測以截斷傳播鏈。

醫學會會長蔡堅則稱，至昨午未收到港府電郵通知，擔心其他私家醫生亦不清楚詳情。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 強制檢測

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