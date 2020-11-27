港聞

港聞二

余錦基與邱達昌飯局後確診 醫生籲停餐飲活動

【明報專訊】本港多宗新型冠狀病毒個案經飯局傳播，繼有線寬頻主席、遠東發展有限公司主席兼行政總裁邱達昌妻子吳惠平上周四（19日）與染疫朋友飯局後確診，香港汽車會會監余錦基亦向傳媒表示與邱達昌飯局後驗出陽性，而他確診前曾設傳媒飯局，約40人出席。有醫生認為，現時疫情爆發，應盡量避免餐飲活動，以免傳播風險倍增。

香港汽車會昨證實74歲的余錦基確診，他上周六出席私人活動，該活動其後有人確診，故余接受檢測，結果呈陽性，但沒病徵。余錦基向now新聞表示，曾與邱達昌吃飯。本報昨向有線寬頻查詢邱達昌是否確診，發言人稱沒補充。本報昨晚就余錦基說法再查詢，至截稿沒回覆。

余上周曾辦傳媒飯局 一度沒戴口罩

汽車會代表稱，因會內職員在上周六或之後，沒與余錦基見面，暫未安排職員檢測。

余錦基上周四（19日）偕會長李耀培等在銅鑼灣柏寧酒店辦午宴會見傳媒，多間媒體均派員出席，席間約有40人，每枱4人。余上台致辭時有戴口罩，但和李耀培合照及傳媒圍訪時沒有戴口罩。

另外，華南城回覆確認香港辦公室一名財務部員工周三（25日）確診。主席助理汪智斌發聲明指，該辦公室秘書近日申請離職，上周五舉行私人晚宴答謝業內好友，該名財務部員工有參加，其後身體不適，周三確診。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，疫情爆發下，應盡量避免宗教、娛樂、體育及餐飲活動，否則會大增傳播風險，「如出席宴會接觸10人，之後每人又接觸10人，傳播風險則大了100倍」。他說，即使出席群集活動時有戴口罩，但仍有可能透過接觸、氣霧等方式傳播病毒，且部分人未必戴好口罩，故戴口罩亦並非百分百安全。

（疫情第四波）

相關字詞﹕新冠疫情 新型冠狀病毒 華南城 香港汽車會 余錦基

上 / 下一篇新聞

全體公僕統一宣誓 拒絕礙升遷 聶德權演繹「政治中立」：支持特區施政 不論特首是誰
全體公僕統一宣誓 拒絕礙升遷 聶德權演繹「政治中立」：支持特區施政 不論特首是誰
大橋港車北上不設配額 每年最多留180日
大橋港車北上不設配額 每年最多留180日
料人口雖減戶口增 黃偉綸：明日大嶼為此做準備
料人口雖減戶口增 黃偉綸：明日大嶼為此做準備
粵學者：錯過入股最佳時機 珠海機場或吊高嚟賣
粵學者：錯過入股最佳時機 珠海機場或吊高嚟賣
滿60歲享2元乘車 逐步轉實名八達通防濫用
滿60歲享2元乘車 逐步轉實名八達通防濫用
《施政報告》27.2分史上最低
《施政報告》27.2分史上最低
林鄭：研允海外受訓港人醫生執業 蔡堅反對放寬限制：全球均有考試機制
林鄭：研允海外受訓港人醫生執業 蔡堅反對放寬限制：全球均有考試機制
綠置居分批推 陳帆：看首批反應定次期
綠置居分批推 陳帆：看首批反應定次期
立會「短問短答」盡快恢復 承諾30日內回應
立會「短問短答」盡快恢復 承諾30日內回應
「安心出行」20萬下載 IT界：半數人口始見效
「安心出行」20萬下載 IT界：半數人口始見效
張祺忠謀殺罪成 冷靜「唔該」律師 未考慮上訴否 代表大狀：或再陷「無意識」
張祺忠謀殺罪成 冷靜「唔該」律師 未考慮上訴否 代表大狀：或再陷「無意識」
聞殺妻以為惡作劇 50載好友：張衰在唔識講no
聞殺妻以為惡作劇 50載好友：張衰在唔識講no
任校委多年屢發聲 撐罷課反對李國章任主席
任校委多年屢發聲 撐罷課反對李國章任主席
獨留家女嬰頭蓋枕亡 父否認謀殺 妻難耐照顧壓力離家 被告威脅「你一世後悔」
獨留家女嬰頭蓋枕亡 父否認謀殺 妻難耐照顧壓力離家 被告威脅「你一世後悔」
歌舞群組再一醫生病發照應診 新增7場所強驗 男子瞞接觸史 養和50病人須檢測
歌舞群組再一醫生病發照應診 新增7場所強驗 男子瞞接觸史 養和50病人須檢測
誤傳3000檢測結果泄身分證 金域獲續約
誤傳3000檢測結果泄身分證 金域獲續約
私醫明起可指示懷疑個案強檢
私醫明起可指示懷疑個案強檢
增13宗源頭不明 福建中學女生染疫
增13宗源頭不明 福建中學女生染疫
認曾匯于文鳳「佣金」 稱無留意用字只當「禮物」 周星馳：閱報道始確信已分手
認曾匯于文鳳「佣金」 稱無留意用字只當「禮物」 周星馳：閱報道始確信已分手
否認購天比高曾「縮沙」 「一直對賺錢能力有信心」
否認購天比高曾「縮沙」 「一直對賺錢能力有信心」
乘的士送女網友 男子遭5煞禁錮失逾8萬
乘的士送女網友 男子遭5煞禁錮失逾8萬
17歲急救員：即場檢查 梓樂盆骨肋骨折 氣胸失禁 稱醫生在場亦不會有大改善
17歲急救員：即場檢查 梓樂盆骨肋骨折 氣胸失禁 稱醫生在場亦不會有大改善
官讚急救員「照顧得梓樂好好」
官讚急救員「照顧得梓樂好好」
稱警行為上無阻救 言語上有
稱警行為上無阻救 言語上有
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】田二少話唔會害林太 林太：你已經害咗我
【Emily】田二少話唔會害林太 林太：你已經害咗我
【Emily】讚林鄭有計有謀又打得 林健鋒：叻過超人
【Emily】讚林鄭有計有謀又打得 林健鋒：叻過超人
【Emily】牙籤扮棋 區佬cosplay《后翼棄兵》主角
【Emily】牙籤扮棋 區佬cosplay《后翼棄兵》主角
【Emily】憂迫爆南區 袁嘉蔚：街坊畀「躍動」激到躍動
【Emily】憂迫爆南區 袁嘉蔚：街坊畀「躍動」激到躍動
【Emily】工聯會：民調話97%撐全民強檢 冇講調查平台
【Emily】工聯會：民調話97%撐全民強檢 冇講調查平台