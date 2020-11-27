余錦基與邱達昌飯局後確診 醫生籲停餐飲活動

香港汽車會昨證實74歲的余錦基確診，他上周六出席私人活動，該活動其後有人確診，故余接受檢測，結果呈陽性，但沒病徵。余錦基向now新聞表示，曾與邱達昌吃飯。本報昨向有線寬頻查詢邱達昌是否確診，發言人稱沒補充。本報昨晚就余錦基說法再查詢，至截稿沒回覆。

余上周曾辦傳媒飯局 一度沒戴口罩

汽車會代表稱，因會內職員在上周六或之後，沒與余錦基見面，暫未安排職員檢測。

余錦基上周四（19日）偕會長李耀培等在銅鑼灣柏寧酒店辦午宴會見傳媒，多間媒體均派員出席，席間約有40人，每枱4人。余上台致辭時有戴口罩，但和李耀培合照及傳媒圍訪時沒有戴口罩。

另外，華南城回覆確認香港辦公室一名財務部員工周三（25日）確診。主席助理汪智斌發聲明指，該辦公室秘書近日申請離職，上周五舉行私人晚宴答謝業內好友，該名財務部員工有參加，其後身體不適，周三確診。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，疫情爆發下，應盡量避免宗教、娛樂、體育及餐飲活動，否則會大增傳播風險，「如出席宴會接觸10人，之後每人又接觸10人，傳播風險則大了100倍」。他說，即使出席群集活動時有戴口罩，但仍有可能透過接觸、氣霧等方式傳播病毒，且部分人未必戴好口罩，故戴口罩亦並非百分百安全。

（疫情第四波）