誤傳3000檢測結果泄身分證 金域獲續約

金域具中資背景 6陽性患者收陰性結果

「金域檢驗（香港）有限公司」具中資背景，另承辦社區檢測中心。醫管局前日（25日）深夜公布，接獲檢測承辦商通知，處理陰性結果短訊的聯絡資料時出錯，導致2972名市民收到其他人陰性結果，當中6人本身陽性。局方非常關注事件，並通報私隱專員公署，要求承辦商全面檢視系統及修正錯誤。新聞稿沒提及短訊有何個人資料。

6名陽性患者年齡介乎39至74歲，當中4人涉歌舞群組，一人曾到旺角金儷星。醫管局總行政經理庾慧玲昨被問及事件時稱，承辦商於24日晚上9時發陰性短訊予涉事市民，訊息包含其他人身分證號碼首4個位，又稱短訊與當局通知確診患者沒關聯，沒患者因短訊而延遲治療。對於會否懲處或終止金域服務，醫管局沒正面回應，僅稱會按合約跟進。

醫管局自7月起委託承辦商提供檢測，基因公司Prenetics最早以2772萬元奪得一個月合約；其後金域以4065萬元投得三個月合約，平均每月1355萬元，比Prenetics價格低逾半。

病人組織：憂涉管理問題 續約不可接受

香港病人政策連線主席林志釉對事件感震驚，擔心金域涉管理問題，他認為檢測精準及保障私隱應置於首位，醫管局延長合約做法不可接受，在找出問題及改善前，不應讓承辦商繼續服務。

私隱署：接通報 循規審查

私隱專員公署表示，已收到涉事機構的資料外泄事故通報，並就事件展開循規審查。

此外，沙田瀝源社區會堂的社區檢測中心昨一度系統故障，承辦商香港分子病理檢驗中心主任黃利寶證實，數十名前日檢測的市民一度收不到陰性結果，涉系統數據傳輸問題，重啟系統後已解決，受影響市民昨午已收到結果。他又表示，瀝源社區會堂每日1000多個名額，每日都爆滿；西貢及將軍澳則仍有數百個剩餘名額。

（疫情第四波）