歌舞群組再一醫生病發照應診 新增7場所強驗 男子瞞接觸史 養和50病人須檢測

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港大曾分析數名較早期確診、曾到Starlight的歌舞群組確診者，發現病毒基因仍屬第四波的病毒基因。該群組昨多一名醫生確診，是77歲的胡可滿醫生（第5918宗），他在富山邨富信樓地下的診所任兼職，11月23日發病，上班至25日，衛生防護中心建議在11月21日曾向該醫生求醫的病人驗病毒。

富山邨胡可滿醫生確診 防護中心籲曾求醫者檢測

同一群組、前日確診的婦產科專科醫生劉黃色鳳（第5791宗），同樣發病後繼續上班。被問劉黃色鳳有否於上周五在城景國際酒店參與醫學講座，張竹君沒否認，但稱劉在23日發病，20日出席講座時是潛伏期、不是傳染期。有私家醫生透露，上周五在城景國際酒店曾有一場關於超聲波的婦產科講座。

前日確診婦產科醫生潛伏期出席醫學講座

同時，歌舞群組再多涉7間場所（見表），食衛局昨晚發出強制檢測公告，要求11月1至26日曾到訪者，在11月29日前檢測。位於黃大仙飛鳳街的BandStage Live Music是其中之一，張竹君表示，11月20日曾到訪者已有數人確診。BandStage的鼓手霍先生表示，當晚約30至40人「Jam 歌」，估計出席者已有約13、14人驗出陽性，由於BandStage是會員制，有出席者名單，已將資料交予衛生署。他說，當晚有表演者曾到訪早前爆疫的君好宴會廳、日前已確診，估計是該表演者將病毒帶到BandStage。

另外，養和醫院表示，該院腎科透析中心一名72歲男病人於11月24日驗出陽性，11月21日至24日曾到該院腎科透析中心就診的50多名病人要檢測。院方稱，他到診時簽署聲明確認沒接觸史，但其後向主診醫生表示有喉嚨痛等，病毒檢測呈陽性，轉到公立醫院時才透露其妻屬跳舞群組、並已確診。

此外，一名亞博館清潔工前日確診，張竹君昨稱，該清潔工曾在天際萬豪酒店工作，曾為一名確診機組人員（第5482宗）送轉換器，清潔工暫列作輸入相關個案。

梁子超籲具風險醫生應停應診

兩名歌舞群組的確診醫生均在病發後繼續應診，呼吸系統專科醫生梁子超認為，新型冠狀病毒病徵普通，很難一有病徵就停工，但建議有高危因素、如到過爆疫場所者，除了要檢測，在等結果期間應暫停應診。至於上周五的婦產科講座，梁認為病發前3日可能已有傳染性，要視乎講座期間有否進食，建議曾出席醫生可驗病毒。

仁安醫院婦產科部門主管余啟文說，醫生續牌需透過參與講座等獲取分數，因應疫情，今年不少講座已改為網上舉行，但有部分醫學會議涉病人私隱等，仍會面對面舉行。婦產科專科醫生靳嘉仁說，多年前有參與醫學講座，由於不少是在午飯時間，會提供食物，但不清楚今年會否因應疫情而調整。

明報記者

（疫情第四波）