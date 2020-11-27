歌舞群組再一醫生病發照應診 新增7場所強驗 男子瞞接觸史 養和50病人須檢測

【明報專訊】本港新型冠狀病毒新增個案持續高企，昨增81宗確診，當中13宗源頭不明。歌舞群組繼續擴大，昨增57人，累計309宗確診，疫情蔓延至另外7間歌舞及運動場所，曾到訪者須強制檢測。該群組持續在私營醫療系統蔓延，昨出現第二名病發後照返工的醫生，結果令富山邨富信樓診所護士及清潔工要檢疫，病人要檢測；另養和醫院有驗出陽性的洗腎病人起初沒申報妻子屬歌舞群組確診者，令50多名病人要檢測。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港大曾分析數名較早期確診、曾到Starlight的歌舞群組確診者，發現病毒基因仍屬第四波的病毒基因。該群組昨多一名醫生確診，是77歲的胡可滿醫生（第5918宗），他在富山邨富信樓地下的診所任兼職，11月23日發病，上班至25日，衛生防護中心建議在11月21日曾向該醫生求醫的病人驗病毒。
富山邨胡可滿醫生確診 防護中心籲曾求醫者檢測
同一群組、前日確診的婦產科專科醫生劉黃色鳳（第5791宗），同樣發病後繼續上班。被問劉黃色鳳有否於上周五在城景國際酒店參與醫學講座，張竹君沒否認，但稱劉在23日發病，20日出席講座時是潛伏期、不是傳染期。有私家醫生透露，上周五在城景國際酒店曾有一場關於超聲波的婦產科講座。
前日確診婦產科醫生潛伏期出席醫學講座
同時，歌舞群組再多涉7間場所（見表），食衛局昨晚發出強制檢測公告，要求11月1至26日曾到訪者，在11月29日前檢測。位於黃大仙飛鳳街的BandStage Live Music是其中之一，張竹君表示，11月20日曾到訪者已有數人確診。BandStage的鼓手霍先生表示，當晚約30至40人「Jam 歌」，估計出席者已有約13、14人驗出陽性，由於BandStage是會員制，有出席者名單，已將資料交予衛生署。他說，當晚有表演者曾到訪早前爆疫的君好宴會廳、日前已確診，估計是該表演者將病毒帶到BandStage。
另外，養和醫院表示，該院腎科透析中心一名72歲男病人於11月24日驗出陽性，11月21日至24日曾到該院腎科透析中心就診的50多名病人要檢測。院方稱，他到診時簽署聲明確認沒接觸史，但其後向主診醫生表示有喉嚨痛等，病毒檢測呈陽性，轉到公立醫院時才透露其妻屬跳舞群組、並已確診。
此外，一名亞博館清潔工前日確診，張竹君昨稱，該清潔工曾在天際萬豪酒店工作，曾為一名確診機組人員（第5482宗）送轉換器，清潔工暫列作輸入相關個案。
梁子超籲具風險醫生應停應診
兩名歌舞群組的確診醫生均在病發後繼續應診，呼吸系統專科醫生梁子超認為，新型冠狀病毒病徵普通，很難一有病徵就停工，但建議有高危因素、如到過爆疫場所者，除了要檢測，在等結果期間應暫停應診。至於上周五的婦產科講座，梁認為病發前3日可能已有傳染性，要視乎講座期間有否進食，建議曾出席醫生可驗病毒。
仁安醫院婦產科部門主管余啟文說，醫生續牌需透過參與講座等獲取分數，因應疫情，今年不少講座已改為網上舉行，但有部分醫學會議涉病人私隱等，仍會面對面舉行。婦產科專科醫生靳嘉仁說，多年前有參與醫學講座，由於不少是在午飯時間，會提供食物，但不清楚今年會否因應疫情而調整。