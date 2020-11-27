港聞

港聞二

獨留家女嬰頭蓋枕亡 父否認謀殺 妻難耐照顧壓力離家 被告威脅「你一世後悔」

【明報專訊】元朗新田東鎮圍一間村屋兩年前發生3個月大女嬰疑遭枕頭和被焗死的案件，女嬰的42歲無業父親昨在高等法院否認一項謀殺罪受審。控方稱，被告妻子於案發前一天獨自離家前往內地，被告發現後向妻子發短訊稱「你一世都會後悔今日所做的事」，並於同日晚上前往內地，獨留女嬰在家中長達37小時。妻子回家後發現女嬰頭上蓋着枕頭和被子，最終證實窒息身亡。

被告張應輝（現年42歲）被控2018年8月22日在香港謀殺張嘉雯。

控方開案陳辭指出，被告妻子盧殷童2018年5月21日誕下事主，惟被告翌月失業，全家依賴綜援維生。案發前一天凌晨，妻子因照顧女兒備受壓力想休息，獨自經羅湖關口離港。被告發現後不斷發短訊查問其位置，她翌日凌晨透過短訊回覆被告稱將會回家，但因情緒不穩想先冷靜下來。被告則回覆「你之後繼續出去玩」、「你一世都會後悔今日所做的事」。

法醫：脫水飢餓亦是死因

被告於8月21日晚上近11時經羅湖關口離港，獨留女兒在家中。妻子兩天後回家，發現女嬰趴在牀上，臉部朝下、臉色發紫，同時被枕頭和被鋪覆蓋。法醫驗屍後認為女嬰因窒息致死，脫水和飢餓亦是致死因素。被告於事發兩個月後返港時被捕，向警方否認把枕頭和被子遮蓋女兒。

女嬰母親、現年22歲的盧殷童出庭供稱，她現與被告辦理離婚，目前育有一名一歲兩個月小孩，但該孩子並非被告所生。她於2017年初在社交平台認識被告，同年5月開始與被告的爸媽及被告的十多歲大兒子同住，她懷孕後才和被告搬至涉案單位。盧作供未完，聆訊今續。

【案件編號：HCCC253/19】

相關字詞﹕高等法院 父親 謀殺罪 殺嬰

上 / 下一篇新聞

全體公僕統一宣誓 拒絕礙升遷 聶德權演繹「政治中立」：支持特區施政 不論特首是誰
全體公僕統一宣誓 拒絕礙升遷 聶德權演繹「政治中立」：支持特區施政 不論特首是誰
大橋港車北上不設配額 每年最多留180日
大橋港車北上不設配額 每年最多留180日
料人口雖減戶口增 黃偉綸：明日大嶼為此做準備
料人口雖減戶口增 黃偉綸：明日大嶼為此做準備
粵學者：錯過入股最佳時機 珠海機場或吊高嚟賣
粵學者：錯過入股最佳時機 珠海機場或吊高嚟賣
滿60歲享2元乘車 逐步轉實名八達通防濫用
滿60歲享2元乘車 逐步轉實名八達通防濫用
《施政報告》27.2分史上最低
《施政報告》27.2分史上最低
林鄭：研允海外受訓港人醫生執業 蔡堅反對放寬限制：全球均有考試機制
林鄭：研允海外受訓港人醫生執業 蔡堅反對放寬限制：全球均有考試機制
綠置居分批推 陳帆：看首批反應定次期
綠置居分批推 陳帆：看首批反應定次期
立會「短問短答」盡快恢復 承諾30日內回應
立會「短問短答」盡快恢復 承諾30日內回應
「安心出行」20萬下載 IT界：半數人口始見效
「安心出行」20萬下載 IT界：半數人口始見效
張祺忠謀殺罪成 冷靜「唔該」律師 未考慮上訴否 代表大狀：或再陷「無意識」
張祺忠謀殺罪成 冷靜「唔該」律師 未考慮上訴否 代表大狀：或再陷「無意識」
聞殺妻以為惡作劇 50載好友：張衰在唔識講no
聞殺妻以為惡作劇 50載好友：張衰在唔識講no
任校委多年屢發聲 撐罷課反對李國章任主席
任校委多年屢發聲 撐罷課反對李國章任主席
歌舞群組再一醫生病發照應診 新增7場所強驗 男子瞞接觸史 養和50病人須檢測
歌舞群組再一醫生病發照應診 新增7場所強驗 男子瞞接觸史 養和50病人須檢測
誤傳3000檢測結果泄身分證 金域獲續約
誤傳3000檢測結果泄身分證 金域獲續約
余錦基與邱達昌飯局後確診 醫生籲停餐飲活動
余錦基與邱達昌飯局後確診 醫生籲停餐飲活動
私醫明起可指示懷疑個案強檢
私醫明起可指示懷疑個案強檢
增13宗源頭不明 福建中學女生染疫
增13宗源頭不明 福建中學女生染疫
認曾匯于文鳳「佣金」 稱無留意用字只當「禮物」 周星馳：閱報道始確信已分手
認曾匯于文鳳「佣金」 稱無留意用字只當「禮物」 周星馳：閱報道始確信已分手
否認購天比高曾「縮沙」 「一直對賺錢能力有信心」
否認購天比高曾「縮沙」 「一直對賺錢能力有信心」
乘的士送女網友 男子遭5煞禁錮失逾8萬
乘的士送女網友 男子遭5煞禁錮失逾8萬
17歲急救員：即場檢查 梓樂盆骨肋骨折 氣胸失禁 稱醫生在場亦不會有大改善
17歲急救員：即場檢查 梓樂盆骨肋骨折 氣胸失禁 稱醫生在場亦不會有大改善
官讚急救員「照顧得梓樂好好」
官讚急救員「照顧得梓樂好好」
稱警行為上無阻救 言語上有
稱警行為上無阻救 言語上有
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】田二少話唔會害林太 林太：你已經害咗我
【Emily】田二少話唔會害林太 林太：你已經害咗我
【Emily】讚林鄭有計有謀又打得 林健鋒：叻過超人
【Emily】讚林鄭有計有謀又打得 林健鋒：叻過超人
【Emily】牙籤扮棋 區佬cosplay《后翼棄兵》主角
【Emily】牙籤扮棋 區佬cosplay《后翼棄兵》主角
【Emily】憂迫爆南區 袁嘉蔚：街坊畀「躍動」激到躍動
【Emily】憂迫爆南區 袁嘉蔚：街坊畀「躍動」激到躍動
【Emily】工聯會：民調話97%撐全民強檢 冇講調查平台
【Emily】工聯會：民調話97%撐全民強檢 冇講調查平台