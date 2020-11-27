獨留家女嬰頭蓋枕亡 父否認謀殺 妻難耐照顧壓力離家 被告威脅「你一世後悔」

【明報專訊】元朗新田東鎮圍一間村屋兩年前發生3個月大女嬰疑遭枕頭和被焗死的案件，女嬰的42歲無業父親昨在高等法院否認一項謀殺罪受審。控方稱，被告妻子於案發前一天獨自離家前往內地，被告發現後向妻子發短訊稱「你一世都會後悔今日所做的事」，並於同日晚上前往內地，獨留女嬰在家中長達37小時。妻子回家後發現女嬰頭上蓋着枕頭和被子，最終證實窒息身亡。
被告張應輝（現年42歲）被控2018年8月22日在香港謀殺張嘉雯。
控方開案陳辭指出，被告妻子盧殷童2018年5月21日誕下事主，惟被告翌月失業，全家依賴綜援維生。案發前一天凌晨，妻子因照顧女兒備受壓力想休息，獨自經羅湖關口離港。被告發現後不斷發短訊查問其位置，她翌日凌晨透過短訊回覆被告稱將會回家，但因情緒不穩想先冷靜下來。被告則回覆「你之後繼續出去玩」、「你一世都會後悔今日所做的事」。
法醫：脫水飢餓亦是死因
被告於8月21日晚上近11時經羅湖關口離港，獨留女兒在家中。妻子兩天後回家，發現女嬰趴在牀上，臉部朝下、臉色發紫，同時被枕頭和被鋪覆蓋。法醫驗屍後認為女嬰因窒息致死，脫水和飢餓亦是致死因素。被告於事發兩個月後返港時被捕，向警方否認把枕頭和被子遮蓋女兒。
女嬰母親、現年22歲的盧殷童出庭供稱，她現與被告辦理離婚，目前育有一名一歲兩個月小孩，但該孩子並非被告所生。她於2017年初在社交平台認識被告，同年5月開始與被告的爸媽及被告的十多歲大兒子同住，她懷孕後才和被告搬至涉案單位。盧作供未完，聆訊今續。