獨留家女嬰頭蓋枕亡 父否認謀殺 妻難耐照顧壓力離家 被告威脅「你一世後悔」

被告張應輝（現年42歲）被控2018年8月22日在香港謀殺張嘉雯。

控方開案陳辭指出，被告妻子盧殷童2018年5月21日誕下事主，惟被告翌月失業，全家依賴綜援維生。案發前一天凌晨，妻子因照顧女兒備受壓力想休息，獨自經羅湖關口離港。被告發現後不斷發短訊查問其位置，她翌日凌晨透過短訊回覆被告稱將會回家，但因情緒不穩想先冷靜下來。被告則回覆「你之後繼續出去玩」、「你一世都會後悔今日所做的事」。

法醫：脫水飢餓亦是死因

被告於8月21日晚上近11時經羅湖關口離港，獨留女兒在家中。妻子兩天後回家，發現女嬰趴在牀上，臉部朝下、臉色發紫，同時被枕頭和被鋪覆蓋。法醫驗屍後認為女嬰因窒息致死，脫水和飢餓亦是致死因素。被告於事發兩個月後返港時被捕，向警方否認把枕頭和被子遮蓋女兒。

女嬰母親、現年22歲的盧殷童出庭供稱，她現與被告辦理離婚，目前育有一名一歲兩個月小孩，但該孩子並非被告所生。她於2017年初在社交平台認識被告，同年5月開始與被告的爸媽及被告的十多歲大兒子同住，她懷孕後才和被告搬至涉案單位。盧作供未完，聆訊今續。

【案件編號：HCCC253/19】