任校委多年屢發聲 撐罷課反對李國章任主席

2016年初，港大生發起罷課反對李國章任校委會主席，政府發言人表明反對，稱罷課影響院校正常運作；張祺忠則說，學生試過以民調等多種方法表達意見，現時只能犧牲學業時間提出訴求。

2016年港大校委會發生泄露會議內容風波，曾出現一段小插曲：張祺忠被另一時任校委紀文鳳質疑其鋼保溫瓶有竊聽裝置，時任學生校委馮敬恩稱張之後倒出「真茶」以示清白。

8‧18事件批校方准警入校

翻查資料，早於2011年港大8．18事件，時任港大教師及職員協會會長的張祺忠曾批評校方當天無好好保護學生和平表達意見，校方不應容許大批警察進駐校園。

張祺忠前年殺妻後，將妻子藏屍行李篋，其後以木箱承載行李篋，再將木箱運至黃克競樓7樓的辦公室。本報本月中到過該樓層，對比前年所攝新聞照片，發現該樓層已大裝修，大堂「水牌」未見張祺忠名牌，該層亦無辦公室掛有張的名牌。

記者本月中亦瀏覽港大機械工程系網頁，當時不見張的資料。校方回應稱，張祺忠目前不是港大教職員。