港聞

港聞二

任校委多年屢發聲 撐罷課反對李國章任主席

【明報專訊】港大過去多次爭議事件，如2015年否決法律學院院長陳文敏出任副校長、李國章獲委任校委會主席，張祺忠也曾以港大校委會委員身分發聲。他2015年續任校委時曾稱，會繼續捍衛港大，保障教職員利益。

2016年初，港大生發起罷課反對李國章任校委會主席，政府發言人表明反對，稱罷課影響院校正常運作；張祺忠則說，學生試過以民調等多種方法表達意見，現時只能犧牲學業時間提出訴求。

2016年港大校委會發生泄露會議內容風波，曾出現一段小插曲：張祺忠被另一時任校委紀文鳳質疑其鋼保溫瓶有竊聽裝置，時任學生校委馮敬恩稱張之後倒出「真茶」以示清白。

8‧18事件批校方准警入校

翻查資料，早於2011年港大8．18事件，時任港大教師及職員協會會長的張祺忠曾批評校方當天無好好保護學生和平表達意見，校方不應容許大批警察進駐校園。

張祺忠前年殺妻後，將妻子藏屍行李篋，其後以木箱承載行李篋，再將木箱運至黃克競樓7樓的辦公室。本報本月中到過該樓層，對比前年所攝新聞照片，發現該樓層已大裝修，大堂「水牌」未見張祺忠名牌，該層亦無辦公室掛有張的名牌。

記者本月中亦瀏覽港大機械工程系網頁，當時不見張的資料。校方回應稱，張祺忠目前不是港大教職員。

相關字詞﹕李國章 張祺忠 港大

上 / 下一篇新聞

全體公僕統一宣誓 拒絕礙升遷 聶德權演繹「政治中立」：支持特區施政 不論特首是誰
全體公僕統一宣誓 拒絕礙升遷 聶德權演繹「政治中立」：支持特區施政 不論特首是誰
大橋港車北上不設配額 每年最多留180日
大橋港車北上不設配額 每年最多留180日
料人口雖減戶口增 黃偉綸：明日大嶼為此做準備
料人口雖減戶口增 黃偉綸：明日大嶼為此做準備
粵學者：錯過入股最佳時機 珠海機場或吊高嚟賣
粵學者：錯過入股最佳時機 珠海機場或吊高嚟賣
滿60歲享2元乘車 逐步轉實名八達通防濫用
滿60歲享2元乘車 逐步轉實名八達通防濫用
《施政報告》27.2分史上最低
《施政報告》27.2分史上最低
林鄭：研允海外受訓港人醫生執業 蔡堅反對放寬限制：全球均有考試機制
林鄭：研允海外受訓港人醫生執業 蔡堅反對放寬限制：全球均有考試機制
綠置居分批推 陳帆：看首批反應定次期
綠置居分批推 陳帆：看首批反應定次期
立會「短問短答」盡快恢復 承諾30日內回應
立會「短問短答」盡快恢復 承諾30日內回應
「安心出行」20萬下載 IT界：半數人口始見效
「安心出行」20萬下載 IT界：半數人口始見效
張祺忠謀殺罪成 冷靜「唔該」律師 未考慮上訴否 代表大狀：或再陷「無意識」
張祺忠謀殺罪成 冷靜「唔該」律師 未考慮上訴否 代表大狀：或再陷「無意識」
聞殺妻以為惡作劇 50載好友：張衰在唔識講no
聞殺妻以為惡作劇 50載好友：張衰在唔識講no
獨留家女嬰頭蓋枕亡 父否認謀殺 妻難耐照顧壓力離家 被告威脅「你一世後悔」
獨留家女嬰頭蓋枕亡 父否認謀殺 妻難耐照顧壓力離家 被告威脅「你一世後悔」
歌舞群組再一醫生病發照應診 新增7場所強驗 男子瞞接觸史 養和50病人須檢測
歌舞群組再一醫生病發照應診 新增7場所強驗 男子瞞接觸史 養和50病人須檢測
誤傳3000檢測結果泄身分證 金域獲續約
誤傳3000檢測結果泄身分證 金域獲續約
余錦基與邱達昌飯局後確診 醫生籲停餐飲活動
余錦基與邱達昌飯局後確診 醫生籲停餐飲活動
私醫明起可指示懷疑個案強檢
私醫明起可指示懷疑個案強檢
增13宗源頭不明 福建中學女生染疫
增13宗源頭不明 福建中學女生染疫
認曾匯于文鳳「佣金」 稱無留意用字只當「禮物」 周星馳：閱報道始確信已分手
認曾匯于文鳳「佣金」 稱無留意用字只當「禮物」 周星馳：閱報道始確信已分手
否認購天比高曾「縮沙」 「一直對賺錢能力有信心」
否認購天比高曾「縮沙」 「一直對賺錢能力有信心」
乘的士送女網友 男子遭5煞禁錮失逾8萬
乘的士送女網友 男子遭5煞禁錮失逾8萬
17歲急救員：即場檢查 梓樂盆骨肋骨折 氣胸失禁 稱醫生在場亦不會有大改善
17歲急救員：即場檢查 梓樂盆骨肋骨折 氣胸失禁 稱醫生在場亦不會有大改善
官讚急救員「照顧得梓樂好好」
官讚急救員「照顧得梓樂好好」
稱警行為上無阻救 言語上有
稱警行為上無阻救 言語上有
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】田二少話唔會害林太 林太：你已經害咗我
【Emily】田二少話唔會害林太 林太：你已經害咗我
【Emily】讚林鄭有計有謀又打得 林健鋒：叻過超人
【Emily】讚林鄭有計有謀又打得 林健鋒：叻過超人
【Emily】牙籤扮棋 區佬cosplay《后翼棄兵》主角
【Emily】牙籤扮棋 區佬cosplay《后翼棄兵》主角
【Emily】憂迫爆南區 袁嘉蔚：街坊畀「躍動」激到躍動
【Emily】憂迫爆南區 袁嘉蔚：街坊畀「躍動」激到躍動
【Emily】工聯會：民調話97%撐全民強檢 冇講調查平台
【Emily】工聯會：民調話97%撐全民強檢 冇講調查平台