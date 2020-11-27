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港聞二

聞殺妻以為惡作劇 50載好友：張衰在唔識講no

【明報專訊】人前人後均以「好好先生」形象示人的張祺忠，前年勒斃結婚30年的髮妻，消息震驚港大校園，與張相識超過半世紀的好友亦稱難以相信，初以為消息是惡作劇。好友回望兩人相交點滴，慨嘆張「衰在唔識講no、要面面俱圓」，會繼續探望和支持對方；他透露張還押期間仍不忘協助他做聲學研究，又形容張精神不俗。

任職建築師的陳梁材，由小學至預科均與張祺忠同校，陳早任辯方證人，向陪審團力陳張至今仍絕對值得自己繼續支持。他在庭外形容張自小樂於助人、「nice到不得了」，「班上有個好高大、蝦蝦霸霸、花名叫技安，都同佢好好，咁大個出嚟食飯仲攬頭攬頸」。

少見攜眷赴會 朋友自覺避談

兩人相識50載，不過陳梁材只見過張妻數次，亦未見過張攜眷出席聚會。他覺得張與妻子關係近年轉差，朋友間亦不談及張的家庭生活，免對方難堪。

稱還押平靜「裝堅強」

做運動助聲學研究

談及好友被捕，陳梁材憶述，起初以為其他友人「又搞惡作劇」，直至電視報道才發覺消息屬實，得悉好友出現自殺念頭時亦甚擔心，曾親往警署嘗試看望對方。陳同時聯絡張的一對子女，形容二人情緒穩定，至今仍經常帶備衣服和書本探望父親，但女兒談及父親刑期仍會不禁哭泣。

老朋友再次相見時，張祺忠已還押約一個月。眼見對方情緒回復平靜、表情寬容，甚至會說笑，陳梁材感覺張「少少裝畀我哋睇，裝堅強，等我哋唔好擔心佢」，又慨嘆張一直「衰在唔識講no，科科要叻晒、成績要好好、面面俱圓」。張還押期間除做運動、與朋友書信聯絡外，亦協助陳做聲學研究，陳說會與其他舊同學繼續探望和支持好友。

舊生稱良師 宿生讚貼地

工程學系舊生徐先生說，人稱「KC」的張祺忠熱心教學，課後樂意解答學生疑難，「教到你明為止」，至今仍認為張是好老師，對他被捕感愕然。

案發當年為偉倫堂宿生的李先生亦說，比起其他較少投入宿舍活動的舍監，張祺忠為人非常親切，與宿生距離感較小。他憶述張與宿生的相處點滴，稱張曾向宿生借雞蛋煮食、親自為參加聯舍比賽的宿生打氣，更有宿生曾在張的1601室住所舉行派對。他對舍監在宿舍殺妻感匪夷所思，「唔信佢理智下做呢啲嘢」，亦認為港大從此失卻一名受學生愛戴的老師，「佢好多事都企喺學生嗰邊，係相當貼地嘅舍監，但而家要面對刑責，以後做唔到舍監，都覺得可惜」。

明報記者 戴晴曦

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