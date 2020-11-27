張祺忠謀殺罪成 冷靜「唔該」律師 未考慮上訴否 代表大狀：或再陷「無意識」

被告張祺忠（56歲）知悉裁決後表現冷靜，其後相隔犯人欄與律師代表傾談，同時向律師表示「唔該晒」。代表被告的資深大律師夏偉志稱，未考慮是否上訴，形容被告心情平靜、豁達和務實，認為對方可能再次進入「無意識」的模式（calm, philosophical and realistic. I think probably on autopilot again）。

被告早前否認約於2018年8月17日謀殺陳慧文（終年53歲），但承認誤殺罪和阻止屍體合法埋葬罪，惟控方不接納他的誤殺罪認罪。

陪審傍晚僵局 晚上稱有裁決

由4男3女組成的陪審團昨午約12時半開始退庭商議，至下午近6時告知法庭他們只能得出4比3的裁決，意味無法達致大比數裁決，惟他們最終應法官彭寶琴要求再商議。

辯方：明白謀殺只會判終身

仍望就阻埋葬罪求情

至晚上約8時，彭官稱尚未有收到任何消息，打算要求陪審團先休息，待今日繼續商議。當眾人在庭內續等10多分鐘後，彭官收到消息，稱陪審團已達成裁決，最終以5比2大比數裁定謀殺罪成。辯方在裁決後表示，明白法庭就謀殺罪的判刑只有一個選項，但仍希望就阻止屍體合法埋葬罪求情，並透露將呈上港大學生和教職員的求情信。

綜合庭上證供，被告的子女、同事和好友均形容被告性格隨和及樂於助人，死者則較霸道，就連死者胞妹亦形容被告「馴如綿羊」，死者則較易怒和囉嗦。

控方認為，被告與死者有投資物業，當時每月仍需償還按揭貸款，惟死者案發前一日向銀行存入一張由被告簽發的400萬元空頭支票，認為被告殺妻源於金錢爭拗。

控方：金錢爭拗 辯方：心理虐待

辯方則稱，被告多年承受死者心理虐待，案發時患抑鬱症，案發前更因女兒離家出走一事與死者爭吵，認為被告受死者挑釁，或在精神失常下殺害妻子。

【案件編號：HCCC292/19】