張祺忠謀殺罪成 冷靜「唔該」律師 未考慮上訴否 代表大狀：或再陷「無意識」

被告張祺忠(56歲)知悉裁決後表現冷靜,其後相隔犯人欄與律師代表傾談,同時向律師表示「唔該晒」。代表被告的資深大律師夏偉志稱,未考慮是否上訴,形容被告心情平靜、豁達和務實,認為對方可能再次進入「無意識」的模式(calm, philosophical and realistic. I think probably on autopilot again)。

被告早前否認約於2018年8月17日謀殺陳慧文(終年53歲),但承認誤殺罪和阻止屍體合法埋葬罪,惟控方不接納他的誤殺罪認罪。

陪審傍晚僵局 晚上稱有裁決

由4男3女組成的陪審團昨午約12時半開始退庭商議,至下午近6時告知法庭他們只能得出4比3的裁決,意味無法達致大比數裁決,惟他們最終應法官彭寶琴要求再商議。

辯方:明白謀殺只會判終身

仍望就阻埋葬罪求情

至晚上約8時,彭官稱尚未有收到任何消息,打算要求陪審團先休息,待今日繼續商議。當眾人在庭內續等10多分鐘後,彭官收到消息,稱陪審團已達成裁決,最終以5比2大比數裁定謀殺罪成。辯方在裁決後表示,明白法庭就謀殺罪的判刑只有一個選項,但仍希望就阻止屍體合法埋葬罪求情,並透露將呈上港大學生和教職員的求情信。

綜合庭上證供,被告的子女、同事和好友均形容被告性格隨和及樂於助人,死者則較霸道,就連死者胞妹亦形容被告「馴如綿羊」,死者則較易怒和囉嗦。

控方認為,被告與死者有投資物業,當時每月仍需償還按揭貸款,惟死者案發前一日向銀行存入一張由被告簽發的400萬元空頭支票,認為被告殺妻源於金錢爭拗。

控方:金錢爭拗 辯方:心理虐待

辯方則稱,被告多年承受死者心理虐待,案發時患抑鬱症,案發前更因女兒離家出走一事與死者爭吵,認為被告受死者挑釁,或在精神失常下殺害妻子。

【案件編號:HCCC292/19】