「安心出行」20萬下載 IT界：半數人口始見效

2萬處所參與 兩日增5000

薛永恒透露，已有2萬個公私營場地參與計劃，20萬人次下載應用程式。他沒評論下載次數多寡，重申沒對程式下載次數設目標，認為有使用的市民就會受惠，並呼籲市民下載及使用。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，程式成功有三大條件：多人下載、多地方展示二維碼，以及多人掃描使用。他說，起碼要有一半人口使用才見效，現時數字太少，不少人下載後不使用程式，下載數字沒太大意義。他建議向所有商業登記證的公司發二維碼，又認為程式成功方法之一是強制市民使用。

方保僑倡向所有公司發二維碼

另外，落馬洲河套區港深創科園首批樓宇將於2024年落成，主要為濕實驗室，薛永恒說，可配合本地醫療科技發展。他又稱目前科學園及數碼港出租率非常高，現時至2024年的過渡期，應把握「一區兩園」、優勢互補的概念，讓本地企業先落戶深圳園區現成的設施；至2024年後，可憑香港基礎科技能力、專業服務、知識產權保護等優勢，吸引大灣區企業落戶香港。

（施政報告）