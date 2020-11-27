港聞

港聞一

「安心出行」20萬下載 IT界：半數人口始見效

【明報專訊】「安心出行」應用程式推出10天，政府本周二（24日）宣布，要求餐廳及指定高風險處所須於12月3日前，申請「安心出行」二維碼，特首林鄭月娥更表示擬強制市民使用。創新及科技局長薛永恒昨日透露，已有2萬個公私營場地參與計劃，兩日內增加5000個場地，另首次公布有20萬人次下載應用程式。資訊科技業界表示，程式最少要有一半人口使用才見效，認為現時數字太少。

2萬處所參與 兩日增5000

薛永恒透露，已有2萬個公私營場地參與計劃，20萬人次下載應用程式。他沒評論下載次數多寡，重申沒對程式下載次數設目標，認為有使用的市民就會受惠，並呼籲市民下載及使用。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，程式成功有三大條件：多人下載、多地方展示二維碼，以及多人掃描使用。他說，起碼要有一半人口使用才見效，現時數字太少，不少人下載後不使用程式，下載數字沒太大意義。他建議向所有商業登記證的公司發二維碼，又認為程式成功方法之一是強制市民使用。

方保僑倡向所有公司發二維碼

另外，落馬洲河套區港深創科園首批樓宇將於2024年落成，主要為濕實驗室，薛永恒說，可配合本地醫療科技發展。他又稱目前科學園及數碼港出租率非常高，現時至2024年的過渡期，應把握「一區兩園」、優勢互補的概念，讓本地企業先落戶深圳園區現成的設施；至2024年後，可憑香港基礎科技能力、專業服務、知識產權保護等優勢，吸引大灣區企業落戶香港。

（施政報告）

相關字詞﹕創科線 港深創科園 落馬洲河套區 施政報告 安心出行 創科線

上 / 下一篇新聞

全體公僕統一宣誓 拒絕礙升遷 聶德權演繹「政治中立」：支持特區施政 不論特首是誰
全體公僕統一宣誓 拒絕礙升遷 聶德權演繹「政治中立」：支持特區施政 不論特首是誰
大橋港車北上不設配額 每年最多留180日
大橋港車北上不設配額 每年最多留180日
料人口雖減戶口增 黃偉綸：明日大嶼為此做準備
料人口雖減戶口增 黃偉綸：明日大嶼為此做準備
粵學者：錯過入股最佳時機 珠海機場或吊高嚟賣
粵學者：錯過入股最佳時機 珠海機場或吊高嚟賣
滿60歲享2元乘車 逐步轉實名八達通防濫用
滿60歲享2元乘車 逐步轉實名八達通防濫用
《施政報告》27.2分史上最低
《施政報告》27.2分史上最低
林鄭：研允海外受訓港人醫生執業 蔡堅反對放寬限制：全球均有考試機制
林鄭：研允海外受訓港人醫生執業 蔡堅反對放寬限制：全球均有考試機制
綠置居分批推 陳帆：看首批反應定次期
綠置居分批推 陳帆：看首批反應定次期
立會「短問短答」盡快恢復 承諾30日內回應
立會「短問短答」盡快恢復 承諾30日內回應
張祺忠謀殺罪成 冷靜「唔該」律師 未考慮上訴否 代表大狀：或再陷「無意識」
張祺忠謀殺罪成 冷靜「唔該」律師 未考慮上訴否 代表大狀：或再陷「無意識」
聞殺妻以為惡作劇 50載好友：張衰在唔識講no
聞殺妻以為惡作劇 50載好友：張衰在唔識講no
任校委多年屢發聲 撐罷課反對李國章任主席
任校委多年屢發聲 撐罷課反對李國章任主席
獨留家女嬰頭蓋枕亡 父否認謀殺 妻難耐照顧壓力離家 被告威脅「你一世後悔」
獨留家女嬰頭蓋枕亡 父否認謀殺 妻難耐照顧壓力離家 被告威脅「你一世後悔」
歌舞群組再一醫生病發照應診 新增7場所強驗 男子瞞接觸史 養和50病人須檢測
歌舞群組再一醫生病發照應診 新增7場所強驗 男子瞞接觸史 養和50病人須檢測
誤傳3000檢測結果泄身分證 金域獲續約
誤傳3000檢測結果泄身分證 金域獲續約
余錦基與邱達昌飯局後確診 醫生籲停餐飲活動
余錦基與邱達昌飯局後確診 醫生籲停餐飲活動
私醫明起可指示懷疑個案強檢
私醫明起可指示懷疑個案強檢
增13宗源頭不明 福建中學女生染疫
增13宗源頭不明 福建中學女生染疫
認曾匯于文鳳「佣金」 稱無留意用字只當「禮物」 周星馳：閱報道始確信已分手
認曾匯于文鳳「佣金」 稱無留意用字只當「禮物」 周星馳：閱報道始確信已分手
否認購天比高曾「縮沙」 「一直對賺錢能力有信心」
否認購天比高曾「縮沙」 「一直對賺錢能力有信心」
乘的士送女網友 男子遭5煞禁錮失逾8萬
乘的士送女網友 男子遭5煞禁錮失逾8萬
17歲急救員：即場檢查 梓樂盆骨肋骨折 氣胸失禁 稱醫生在場亦不會有大改善
17歲急救員：即場檢查 梓樂盆骨肋骨折 氣胸失禁 稱醫生在場亦不會有大改善
官讚急救員「照顧得梓樂好好」
官讚急救員「照顧得梓樂好好」
稱警行為上無阻救 言語上有
稱警行為上無阻救 言語上有
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】田二少話唔會害林太 林太：你已經害咗我
【Emily】田二少話唔會害林太 林太：你已經害咗我
【Emily】讚林鄭有計有謀又打得 林健鋒：叻過超人
【Emily】讚林鄭有計有謀又打得 林健鋒：叻過超人
【Emily】牙籤扮棋 區佬cosplay《后翼棄兵》主角
【Emily】牙籤扮棋 區佬cosplay《后翼棄兵》主角
【Emily】憂迫爆南區 袁嘉蔚：街坊畀「躍動」激到躍動
【Emily】憂迫爆南區 袁嘉蔚：街坊畀「躍動」激到躍動
【Emily】工聯會：民調話97%撐全民強檢 冇講調查平台
【Emily】工聯會：民調話97%撐全民強檢 冇講調查平台