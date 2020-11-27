立會「短問短答」盡快恢復 承諾30日內回應

林太又稱，會要求各司局長及主要官員與立法會各事務委員會主席保持溝通；另外，政務司長與內會正、副主席的討論結果，亦會與各司局長及特首分享。

開場白稱特首須維護立會監察權

林太昨在答問會的開場白講述行政立法關係，她表示特首不單領導行政機關，亦在本港立法機關和司法機關行使各自職權，擁有一個特有的角色和職能，續稱其職責包括維護立法會監察政府功能的權力。葉劉淑儀認為，開場白具深意，認為是林太月初訪京時，北京向其解釋的論述，「如果立法、司法出事，（特首）都要負責」。現時有人提出司法改革，葉太認為林太需宏觀地負責改革的方向。

葉劉：「短問短答」無大作用

另外，林太昨早出席電台聯播節目時表示，本港社會撕裂原因衆多，每次涉及特區和中央關係的事都會引起撕裂，包括《基本法》23條、反修例風波等，稱無論誰做特首，社會都會出現兩極化。林太表示，特首自去年至今不斷被人身攻擊、妖魔化，她目前已不太關注民望數字，稱要洗脫被抹黑的形象困難，故只能努力工作。

葉太認為，林太參選時希望彌補社會撕裂，但其後局勢急劇惡化，非林太所能控制及預計。

（施政報告）