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綠置居分批推 陳帆：看首批反應定次期

【明報專訊】今期綠置居銷情欠佳，而《施政報告》提出將分期推售下年度約4700個綠置居單位，當中約2100個單位明年5月推出。運房局長陳帆昨日表示，會視乎屆時銷售反應，再決定餘下單位何時推售。

今期綠置居推出包括柴灣蝶翠苑及青衣青富苑等共3710個單位，至今推售近5個月。房委會回覆稱，截至昨日共有2645個單位成交，即仍有1065個單位未售出。

林鄭：重新考慮綠置居定位

特首林鄭月娥昨在立法會施政報告答問會回應今期綠置居銷情差時稱，她曾到房委會售樓處，揀樓者認為綠置居單位面積較小，希望購買兩房單位。她表示，未來可重新考慮綠置居定位，但相信現時在已進入單身者揀樓的程序下，這些單位仍會很搶手。

陳帆表示，綠置居有良好設計特性，同時可作為資助出售單位或公屋單位，形容是一個旋轉門，政府會按市民訴求調動。

賓館作過渡房 「三至五成」有意

另外，《施政報告》提出資助非政府機構租用入住率低的酒店或賓館單位作過渡房屋。陳帆表示，參與計劃的酒店或賓館應最少可供政府使用兩年，時間愈長愈好，且需符合結構安全、消防安全、環境良好等要求。他稱，當局目前沒訂下物色單位數目的目標，冀愈多愈好。

運房局昨與賓館業界會面介紹計劃，與會的民建聯立法會議員鄭泳舜表示，本港目前約有1000間賓館，業界普遍歡迎計劃，初步約有「三至五成」賓館有興趣參與，料可提供約千個房間，但業界關注租金水平、租約年期、保險等細節，細節仍待敲定。

（施政報告）

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