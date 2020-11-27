港聞

港聞一

林鄭：研允海外受訓港人醫生執業 蔡堅反對放寬限制：全球均有考試機制

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日出席立法會《施政報告》答問會，自由黨張宇人詢問，政府何時會採取更積極的態度制訂輸入非本地培訓醫生的新機制。林太稱一直支持放寬限制，認為可研究先讓海外訓練的港人醫生回港執業，希望訂立新機制是一場「和平、沒有硝煙的仗」。醫學會會長蔡堅認為，醫生需符合專業水平，全球均有醫生執業的考試機制，質疑香港不應放寬限制。

立法會上周通過張宇人提出的無約束力動議，要求港府制訂輸入海外醫生的新機制，目前海外醫生需通過考試才能在港正式註冊執業，但執業試被批評過難，以致及格率偏低。林太昨稱，政府會認真、積極研究立法會的建議，指自己支持放寬限制，希望在本屆任期內徹底處理問題，建議先研究局部放寬政策，容許在海外訓練和執業的港人醫生回港。

稱支持放寬 「希望是無硝煙的仗」

醫學界別一直對輸入海外醫生持保守態度，林太稱不希望再次和醫生起「很大的衝突」，但稱有決心，「這場仗是要打的，但希望是一個和平、沒有硝煙的仗，這要視乎我們的醫務朋友如何處理這件事」。

公院現有29免試海外醫生

目前海外醫生亦可申請免試在港「有限度執業註冊」，醫管局回覆稱，現共有29名非本地培訓醫生以上述形式，在公立醫院人手短缺的部門工作。局方在上月14日接獲香港醫務委員會通知，確認批准4份「有限度執業註冊」申請，其中3人是新申請，另外一人屬續期申請。

對於林太稱希望是一場「和平、沒有硝煙的仗」，醫學會會長蔡堅反問：「難道她認為醫生會掟汽油彈？」他強調，香港醫生執照由醫委會發出，質疑為何要放寬限制，「全世界都無一個（地方）係無考試機制，點解香港要例外？」他認同醫生要符合一個專業水平，才可維持市民健康。

醫生組織：歸咎「醫生不足」是失焦

公共醫療醫生協會會長馬仲儀質疑，政府如何制定一條法例，只供「香港人」醫生返港，質疑當局如何定義，「係咪要身分證寫明？父母是香港人？喺香港住幾耐？係咪要研讀《基本法》、《國安法》先算？」她強調本港有一貫機制讓海外醫生來港執業，包括考試或通過有限度註冊，質疑張宇人是否希望不用考試便讓海外醫生在公營、私營機構執業。

香港執照醫生醫學會主席馬思特反對有議員將香港醫療問題歸咎所謂的「醫生不足」，稱將焦點放在「輸入」海外醫生，無疑是分散公眾對真正問題的注意力。

羅卓堯質疑為引內地人取代港人

醫管局員工陣線副主席羅卓堯質疑，政府放寬制度後，會否達至其他政治目的，引入內地人才以取代香港人才，「在現時政治氣候下，難以不去猜想政府有什麼政治目的」。他說，即使放寬海外醫生來港，人數也是杯水車薪。

醫學界議員陳沛然稱，香港有機制處理海外醫生來港申請。他稱政府在2016年修訂醫生註冊條例、改革醫委會，而是否進一步放寬輸入海外醫生已引發很多爭議，質疑「究竟想將心機花在抗疫，還是想重返之前爭議？」被問是否認為特首及張宇人在疫情下失焦，他稱不評論。

明報記者

（施政報告）

相關字詞﹕林鄭月娥 蔡堅 施政報告 海外醫生 立法會

上 / 下一篇新聞

全體公僕統一宣誓 拒絕礙升遷 聶德權演繹「政治中立」：支持特區施政 不論特首是誰
全體公僕統一宣誓 拒絕礙升遷 聶德權演繹「政治中立」：支持特區施政 不論特首是誰
大橋港車北上不設配額 每年最多留180日
大橋港車北上不設配額 每年最多留180日
料人口雖減戶口增 黃偉綸：明日大嶼為此做準備
料人口雖減戶口增 黃偉綸：明日大嶼為此做準備
粵學者：錯過入股最佳時機 珠海機場或吊高嚟賣
粵學者：錯過入股最佳時機 珠海機場或吊高嚟賣
滿60歲享2元乘車 逐步轉實名八達通防濫用
滿60歲享2元乘車 逐步轉實名八達通防濫用
《施政報告》27.2分史上最低
《施政報告》27.2分史上最低
綠置居分批推 陳帆：看首批反應定次期
綠置居分批推 陳帆：看首批反應定次期
立會「短問短答」盡快恢復 承諾30日內回應
立會「短問短答」盡快恢復 承諾30日內回應
「安心出行」20萬下載 IT界：半數人口始見效
「安心出行」20萬下載 IT界：半數人口始見效
張祺忠謀殺罪成 冷靜「唔該」律師 未考慮上訴否 代表大狀：或再陷「無意識」
張祺忠謀殺罪成 冷靜「唔該」律師 未考慮上訴否 代表大狀：或再陷「無意識」
聞殺妻以為惡作劇 50載好友：張衰在唔識講no
聞殺妻以為惡作劇 50載好友：張衰在唔識講no
任校委多年屢發聲 撐罷課反對李國章任主席
任校委多年屢發聲 撐罷課反對李國章任主席
獨留家女嬰頭蓋枕亡 父否認謀殺 妻難耐照顧壓力離家 被告威脅「你一世後悔」
獨留家女嬰頭蓋枕亡 父否認謀殺 妻難耐照顧壓力離家 被告威脅「你一世後悔」
歌舞群組再一醫生病發照應診 新增7場所強驗 男子瞞接觸史 養和50病人須檢測
歌舞群組再一醫生病發照應診 新增7場所強驗 男子瞞接觸史 養和50病人須檢測
誤傳3000檢測結果泄身分證 金域獲續約
誤傳3000檢測結果泄身分證 金域獲續約
余錦基與邱達昌飯局後確診 醫生籲停餐飲活動
余錦基與邱達昌飯局後確診 醫生籲停餐飲活動
私醫明起可指示懷疑個案強檢
私醫明起可指示懷疑個案強檢
增13宗源頭不明 福建中學女生染疫
增13宗源頭不明 福建中學女生染疫
認曾匯于文鳳「佣金」 稱無留意用字只當「禮物」 周星馳：閱報道始確信已分手
認曾匯于文鳳「佣金」 稱無留意用字只當「禮物」 周星馳：閱報道始確信已分手
否認購天比高曾「縮沙」 「一直對賺錢能力有信心」
否認購天比高曾「縮沙」 「一直對賺錢能力有信心」
乘的士送女網友 男子遭5煞禁錮失逾8萬
乘的士送女網友 男子遭5煞禁錮失逾8萬
17歲急救員：即場檢查 梓樂盆骨肋骨折 氣胸失禁 稱醫生在場亦不會有大改善
17歲急救員：即場檢查 梓樂盆骨肋骨折 氣胸失禁 稱醫生在場亦不會有大改善
官讚急救員「照顧得梓樂好好」
官讚急救員「照顧得梓樂好好」
稱警行為上無阻救 言語上有
稱警行為上無阻救 言語上有
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】田二少話唔會害林太 林太：你已經害咗我
【Emily】田二少話唔會害林太 林太：你已經害咗我
【Emily】讚林鄭有計有謀又打得 林健鋒：叻過超人
【Emily】讚林鄭有計有謀又打得 林健鋒：叻過超人
【Emily】牙籤扮棋 區佬cosplay《后翼棄兵》主角
【Emily】牙籤扮棋 區佬cosplay《后翼棄兵》主角
【Emily】憂迫爆南區 袁嘉蔚：街坊畀「躍動」激到躍動
【Emily】憂迫爆南區 袁嘉蔚：街坊畀「躍動」激到躍動
【Emily】工聯會：民調話97%撐全民強檢 冇講調查平台
【Emily】工聯會：民調話97%撐全民強檢 冇講調查平台