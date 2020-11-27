林鄭：研允海外受訓港人醫生執業 蔡堅反對放寬限制：全球均有考試機制

立法會上周通過張宇人提出的無約束力動議，要求港府制訂輸入海外醫生的新機制，目前海外醫生需通過考試才能在港正式註冊執業，但執業試被批評過難，以致及格率偏低。林太昨稱，政府會認真、積極研究立法會的建議，指自己支持放寬限制，希望在本屆任期內徹底處理問題，建議先研究局部放寬政策，容許在海外訓練和執業的港人醫生回港。

稱支持放寬 「希望是無硝煙的仗」

醫學界別一直對輸入海外醫生持保守態度，林太稱不希望再次和醫生起「很大的衝突」，但稱有決心，「這場仗是要打的，但希望是一個和平、沒有硝煙的仗，這要視乎我們的醫務朋友如何處理這件事」。

公院現有29免試海外醫生

目前海外醫生亦可申請免試在港「有限度執業註冊」，醫管局回覆稱，現共有29名非本地培訓醫生以上述形式，在公立醫院人手短缺的部門工作。局方在上月14日接獲香港醫務委員會通知，確認批准4份「有限度執業註冊」申請，其中3人是新申請，另外一人屬續期申請。

對於林太稱希望是一場「和平、沒有硝煙的仗」，醫學會會長蔡堅反問：「難道她認為醫生會掟汽油彈？」他強調，香港醫生執照由醫委會發出，質疑為何要放寬限制，「全世界都無一個（地方）係無考試機制，點解香港要例外？」他認同醫生要符合一個專業水平，才可維持市民健康。

醫生組織：歸咎「醫生不足」是失焦

公共醫療醫生協會會長馬仲儀質疑，政府如何制定一條法例，只供「香港人」醫生返港，質疑當局如何定義，「係咪要身分證寫明？父母是香港人？喺香港住幾耐？係咪要研讀《基本法》、《國安法》先算？」她強調本港有一貫機制讓海外醫生來港執業，包括考試或通過有限度註冊，質疑張宇人是否希望不用考試便讓海外醫生在公營、私營機構執業。

香港執照醫生醫學會主席馬思特反對有議員將香港醫療問題歸咎所謂的「醫生不足」，稱將焦點放在「輸入」海外醫生，無疑是分散公眾對真正問題的注意力。

羅卓堯質疑為引內地人取代港人

醫管局員工陣線副主席羅卓堯質疑，政府放寬制度後，會否達至其他政治目的，引入內地人才以取代香港人才，「在現時政治氣候下，難以不去猜想政府有什麼政治目的」。他說，即使放寬海外醫生來港，人數也是杯水車薪。

醫學界議員陳沛然稱，香港有機制處理海外醫生來港申請。他稱政府在2016年修訂醫生註冊條例、改革醫委會，而是否進一步放寬輸入海外醫生已引發很多爭議，質疑「究竟想將心機花在抗疫，還是想重返之前爭議？」被問是否認為特首及張宇人在疫情下失焦，他稱不評論。

明報記者

（施政報告）