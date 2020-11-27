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滿60歲享2元乘車 逐步轉實名八達通防濫用

【明報專訊】行政長官林鄭月娥昨表示，2021至22年度的財政預算案中，會撥款落實長者2元乘車優惠放寬至60歲或以上的長者。她說計劃「相當昂貴」，政府計劃會逐步將2元乘車優惠計劃下的八達通卡轉移至實名制，市民取得具名及有相片的八達通卡後便可使用。

林鄭今年1月宣布，將2元乘車優惠計劃合資格年齡門檻由65歲下調至60歲，上月有行會成員憂慮在目前經濟環境下推出計劃，會為政府帶來沉重財政負擔，認為政府需再檢討。林鄭昨出席電台聯播節目時表示，政府就計劃有時間表及路線圖，並會將所需撥款納入下年度預算案並逐步落實。

料多60萬人受惠 下年度落實

林鄭月娥又表示，現時市面上有400萬張長者八達通卡，政府希望減少濫用，故計劃逐步將優惠計劃下的八達通卡轉移至實名制。政府曾評估，若將計劃門檻調低至60歲，估計多60萬人受惠，庫房每年增加數十億元開支。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示早前曾與勞福局長羅致光會面，當時羅致光表示計劃今年底開始推行，特首昨日表示下年度才開始，對此表示失望。

鄭稱政府早知長者八達通卡有濫用問題，但未有處理。他希望逐步落實計劃時，給予足夠時間讓長者申請實名八達通卡。

資料顯示，現時在市面流通的長者八達卡有400萬張，當中360萬張不記名，餘下約40萬張是個人八達通卡。過去兩年使用2元優惠計劃的平均每日乘客人次中，長者佔整體公共交通人次約10%。

（施政報告）

相關字詞﹕兩元乘車優惠計劃

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