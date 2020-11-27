粵學者：錯過入股最佳時機 珠海機場或吊高嚟賣

中山大學港澳珠江三角洲研究中心教授鄭天祥表示，港機場入股珠海機場早在梁振英當政時期已提出，不過當時港府堅持分步走，先參與珠海機場的管理，目前入股可說是第二步。他認為，入股最佳時機已經過去，珠海機場經過多年的發展，目前已有1200萬人次的年客運量，當地憑兩年一次的國際航展，「航空產業已有相當規模」，此時入股，「珠海方面反而會吊高嚟賣。」

指無國際航班因澳門反對

消息：模範生獲中央支持

珠海機場擁有全國最長的跑道，暫無國際客運航班。消息稱，「主要是澳門的原因」，澳門一直反對珠海機場設國際旅運口岸，擔心會搶客，中央亦在「澳門很好地扮演了一國兩制模範生」考量下支持澳門。所以珠海機場只有飛內地航班，而國際貨運則不受限。

鄭天祥表示，長遠香港國際機場和珠海機場可有互補的合作空間，「這要看香港的能耐，是否可向中央爭取更多的政策」，通過港珠澳大橋，兩地機場可做到如當年的「經深飛」和「經港飛」的效果。他稱深圳機場已有第三跑道，且大力推國際航線，且客源充足，經港飛的需求愈來愈小。

倡人工島變景點 提升大橋使用率

至於施政報告提出「屯門 — 赤鱲角隧道」開通後，全力推進「大橋港車北上不設配額計劃」，容許合資格香港私家車毋須配額經大橋進出廣東省。鄭天祥表示，計劃方便港人進出粵西地區提供便利之餘，還可令大橋使用率提升。他認為，要大幅提升大橋使用率，最好方法還是旅遊。他舉例，可開放大橋中間海心人工島為旅遊景點，允許沒證車輛亦可開到該處，讓司機和乘客短暫逗留，遠眺香港景色。

另外，鄭天祥稱，廣東省亦可增中港車牌配額，讓廣東省車輛可經大橋抵港，港府可在大嶼山一帶覓地建停車場，讓這些車輛停泊而毋須進入市區，不會影響交通。

明報記者

（施政報告）