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料人口雖減戶口增 黃偉綸：明日大嶼為此做準備

【明報專訊】立法會財委會今日將審議「明日大嶼」前期研究撥款。發展局長黃偉綸昨被問及本港人口增長放緩，是否仍需要明日大嶼計劃，他表示雖然本港未來人口增長率下降，但戶口數目增長持續，加上本港人口及樓宇邁向「雙老齡化」，需預留更多土地作發展，並稱政府會小心研究融資方案。

特首林鄭月娥在《施政報告》強調不會放棄明日大嶼計劃。林鄭昨在立法會施政報告答問會表示，北區將是未來開拓土地的重點地區，但有不少環保限制，例如深圳河以南是濕地等保育地帶，未必容易獲環評或城規會通過。她希望社會就取捨濕地緩衝區討論，並提到發展明日大嶼既可滿足環保人士保留北區保育區的訴求，亦可確保本港土地供應，呼籲社會支持。

稱遇人口大廈「雙老齡化」

黃偉綸昨在記者會上，被問到統計處推算本港至2039年人口增長放緩，加上本港近期現移民潮，以及政府鼓勵青年到大灣區發展下，政府是否需重新評估房屋需求，以及是否仍需推展明日大嶼計劃。他引述統計處數據稱，至2040年初期，本港人口高峰會由822萬下跌至811萬，惟住戶數目不跌反增至超過300萬戶，主要是未來每戶人數將由2.8人減至2.6人，「住屋數目更多是參照戶口數目」。

他又稱，未來本港人口急速老齡化，對長者住宿、醫療設施等需求大，加上住宅大廈亦邁向老齡化，30年後樓齡逾70年的大廈將超過30萬幢，稱「作為負責任的政府需為此作好準備」。

施政報告亦提出就明日大嶼探討創新融資方案。黃表示目前社會提出的融資方案包括「鐵路加物業」發展、「興建－營運－轉移（BOT）」、發行債券等，政府未來會小心研究。

運房局：樓價仍向上

無數據支持撤辣

另外，被問到政府會否計劃撤銷住宅物業「辣招」，運房局長陳帆表示，根據差估署數據，本港第三季供樓支出佔家庭入息中位數77%，較去年同期73%高，加上近期一手私人樓盤銷情暢旺，樓價仍向上，目前看不到有數據支持要改變住宅的需求、投資及炒賣管理措施。

（施政報告）

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