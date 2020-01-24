大橋港車北上不設配額 每年最多留180日

研擴至其他陸路口岸

根據港車北上計劃，合資格香港私家車毋須配額，可經港珠澳大橋進出廣東省；粵港政府將參考計劃在大橋的實施經驗，積極研究將計劃延伸至港深陸路口岸，讓香港私家車可以穿梭粵東粵西。消息稱，現時香港私家車北上須取得常規配額，今次計劃只是撤除港珠澳大橋中港車輛流量的配額，香港私家車司機只要備齊文件，以及已申領內地車輛牌照、執照和保險後，就可更方便自駕往返內地。

另外，施政報告提出機管局會入股珠海機場。陳帆昨被問及為何以入股而不採用簽署協議等方式與珠海機場合作。他說，機管局以商業形式入股珠海機場是「最好安排」，因兩地機場是獨立營運，涉及商業元素，入股是對雙方持份者負責，而機管局早於2006年與珠海機場合作，珠海機場由當年發展至今，航空公司由5間增至31間，航點由18個增至86個，旅客人次亦由78萬增長至去年的1230萬，稱珠海機場借鑑本港經驗後，在質量有大幅躍進。

他說，港珠澳大橋開通後，由珠海機場經大橋到香港機場的時間大幅減少，認為提供一個很好機遇，連結兩個機場的航空網絡，讓兩地可互補優勢，發揮協同效應，加強大灣區整體客運及貨運的競爭力。

學者：入股珠海機場

未見直接受惠

中大航空政策研究中心副主任袁志樂表示，一般情况下，一個機場要入股與另一個機場合作，通常涉及跑道容量不足的問題，但疫情下全球航空需求大減，加上香港機場正興建三跑，在正常未有疫情下，已可滿足本港未來10年的航空需求；即使港人要到二三線的內地城市，一般亦會選擇更方便的深圳機場，認為目前看不到香港機場入股珠海機場後會直接受惠。

（施政報告）