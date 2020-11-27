全體公僕統一宣誓 拒絕礙升遷 聶德權演繹「政治中立」：支持特區施政 不論特首是誰

被問到會否影響公務員的政治中立，聶德權表示，政治中立的意思是，不論個人意見、特首或問責團隊是誰，作為公務員都要支持特區施政，又指公務員與一般市民同享自由及結社自由，但強調言論自由非無界線。

2980新入職公務員已簽

與律政司探討拒簽後果

《施政報告》提出今年內提交草案，修訂《宣誓及聲明條例》和《立法會條例》等，以完善宣誓安排及處理違反誓言的法律後果等。聶德權昨在記者會表示，宣誓及聲明的準備工作已進入尾聲，經諮詢後決定現職公務員將一次過宣誓及簽聲明，又說擁護《基本法》及效忠特區為公務員的基本責任。

聶表示，公務員需在時限內簽聲明，強調會有足夠時間，而常務秘書長及部門首長需同時宣誓。他又表示，截至上月底，2980名於本年7月1日或以後入職的公務員已簽聲明。

至於公務員拒簽聲明的後果，聶德權明言「升遷一定受影響」，至於會否不獲留任，聶表示，正與律政司探討拒簽的跟進行動。他又稱，若公務員違反誓詞，需視乎其言行，涉及違法行為如《港區國安法》，按法例會即時終止職務；涉及違規則按現行的紀律懲處機制處理。

工會憂以言入罪

促釐清違誓底線

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，不少現職公務員關注，被指違反誓章可能需面對刑責，擔心被「以言入罪」，促政府盡快交代違反誓言的「底線」。他稱聶對政治中立的說法，顯示出政府對中立的底線，「但（公務員）可以中立就唔會發生咁多事」。

高級公務員協會主席李方冲也關注違反誓言的後果，期待局方有清晰定義，他認同，公務員政治中立即對在任政府負責。

（施政報告）

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